Od maja motocykliści będą mogli jeżdzić po dwóch buspasach

Buspasy dla motocyklistów (zdjęcie ilustracyjne) fot. archiwum TVN

Na dwa buspasy w stolicy wkrótce będą mogli wjechać motocykliści. Władze miasta zaznaczają, że przyjrzą się, jak takie rozwiązanie działa w praktyce.

O tym, że motocykle wjadą na buspasy pisaliśmy miesiąc temu. Teraz ratusz poinformował o tym oficjalnie w komunikacje.

Dwa długie odcinki

Od maja motocykliści będą mogli poruszać się po buspasie na Radzymińskiej i w alei "Solidarności" (na odcinku od ul. Krynoliny do H. Rzeszotarskiej) oraz na Trasie Łazienkowskiej (od Alej Jerozolimskich po aleję Stanów Zjednoczonych/Ostrobramską). Oznakowanie zacznie się pojawiać od 1 maja.

Będzie obowiązywało przez dwa sezony motocyklowe – do końca października 2019 roku.

- Przez ten czas sprawdzimy, jak to będzie działało w praktyce – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta Warszawy. – Nasze analizy i doświadczenia z innych miast w Polsce pokazują, że jest to bezpieczne ale każde miasto ma swoją specyfikę więc chcemy to rozwiązanie przetestować na naszych ulicach.

Ratusz przypomina, że te dwa buspasy to najdłuższe odcinki pasów ruchu dla komunikacji w Warszawie i jednocześnie dogodne korytarze transportowe. Na znakach pionowych i poziomych (czyli tych wymalowanych na jezdni) pojawi się dodatkowy napis "MOTOCYKLE" – dziś są tam wymienione BUS, TAXI i MTON.

Zanim zapadła decyzja o wpuszczeniu motocykli na buspas, Zarząd Transportu Miejskiego poprosił o przebadanie takiego rozwiązania przez naukowców z Politechniki Warszawskiej. Powstała analiza, która wykazała, że wpuszczenie motocykli nie powinno spowodować utrudnień w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej ani nie będzie zagrażało bezpieczeństwu.

