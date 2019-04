Informacje

Urzędnicy obiecują otwarcie Marynarskiej fot. UM

W czwartek po godzinie 22 kierowcy będą mogli korzystać ze wszystkich pasów ruchu na poszerzonej Marynarskiej - poinformował w środę stołeczny ratusz.

Jak zapewniają urzędnicy, trwają ostatnie prace przed otwarciem wszystkich pasów ruchu na Marynarskiej. W czwartek po godzinie 22 kierowcy mają pojechać obiema poszerzonymi nitkami drogi.

To początek końca gehenny związanej z przebudową najważniejszej ulicy w dzielnicy biurowej na Służewcu.

CZYTAJ TEŻ >> Piesi jak na torze przeszkód, Marynarska wciąż rozkopana

Chodniki, drogi rowerowe, zieleń

Ale to nie znaczy, że robotnicy całkowicie znikną z tej ulicy. Do 31 maja będą trwały prace wykończeniowe.

Urzędnicy informują, że właśnie do tego czasu mają zakończyć się: budowa chodników, dróg rowerowych oraz prace związane z zielenią.

Przy ulicy posadzonych będzie 91 drzew, w tym graby kolumnowe i klony oraz około 16 tysięcy krzewów tawuły, róży holenderskiej i pięciornika.

Do końca maja gotowy ma być również wiadukt nad Marynarską w ciągu ulicy Postępu oraz kładka dla pieszych w rejonie ulicy Wynalazek.

Ich otwarcie nastąpi po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie z nadzoru budowlanego.

Zmiana organizacji ruchu

Ponadto - jak podają urzędnicy - po uruchomieniu południowej jezdni Marynarskiej nie zmieni się obecna lokalizacja przejść dla pieszych.

Otwarty zostanie wyjazd z Wynalazek na Marynarską oraz skręt w Wynalazek z Marynarskiej od strony drogi ekspresowej S79. Uruchomione zostaną też dwa przystanki autobusowe wybudowane przy jezdni południowej.

Swoją trasę zmienią autobusy linii 402, które pojadą ulicami: Marynarska - Wynalazek - Cybernetyki i zawrócą na rondzie Żabczyńskiego.

Po udostępnieniu drugiej nitki drogi będzie możliwe dokończenie prac na jezdni północnej. Po Wielkanocy czasowo wyłączony będzie jeden z trzech pasów tej jezdni, a w maju ułożona zostanie na niej ostatnia warstwa nawierzchni.

Problem z inwestycją

Przebudowa ul. Marynarskiej dotyczyła odcinka od Rzymowskiego do węzła Marynarska (S79), prace ciągnęły się od lat. Najpierw drogowcy nie mogli wejść na teren w pobliżu węzła z drogą ekspresową S79. Działki trzeba było przejąć od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, co wymagało dodatkowych negocjacji z urzędem wojewódzkim. Z kolei w miejscu torowiska, problemy sprawiała magistrala cieplna.

Trzeba było położyć nowe rury. To zaś wymagało ustaleń z właścicielem instalacji - firmą Veolia. Gdy to się udało, prace przy pętli tramwajowej trzeba było odłożyć do maja 2018 roku, ze względu na sezon grzewczy.

kz/PAP/pm