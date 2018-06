Informacje

Szczurzy problem na Ochocie fot. Boegh, Flickr (CC BY-SA 2.0)

W kilku miejscach Ochoty - między innymi w parku Szczęśliwickim i przy Zieleniaku - zostanie przeprowadzone odszczurzanie. Władze dzielnicy przyznają, że z gryzoniami jest problem i zamierzają z nimi "inteligentnie" walczyć.

"Zdecydowaliśmy się na zmasowany atak. W lipcu, sierpniu i wrześniu przeprowadzimy deratyzację" - czytamy w komunikacie ochockich urzędników.

Zaplanowano ją w parkach Szczęśliwickim i Malickiego, na terenie spółdzielni mieszkaniowej WSM Ochota, na Rakowcu, w okolicy Ośrodka Sportu i Rekreacji przy Nowowiejskiej, na terenach administrowanych przez ochocki Zakład Gospodarowania Nieruchomościami, przy Zieleniaku i w okolicach bazarków.

Rozsypią trutki

W lipcu trutki będą rozsypywane w każdy poniedziałek. W sierpniu będą to dwa poniedziałki (13 i 27), podobnie jak we wrześniu (10 i 24). Dlatego w tym czasie szczególną ostrożność powinni zachować właściciele psów.

Na problem szczurów na Ochocie zwracali uwagę między innymi tamtejsi radni. Łukasz Gawryś ze stowarzyszenia Ochocianie pisał w interpelacji o sporej grupie gryzoni zadomowionych na terenie basenu przy Rokosowskiej.

"Rodzice alarmują, że dzieci, które chodzą do pobliskiej szkoły boją się korzystać z chodnika koło płotu basenu. Także dorośli czują się zagrożeni w tym miejscu" - zwracał uwagę radny.

I apelował, by urząd przystąpił do skutecznej deratyzacji.

Szczury plagą miast

Szczury to plaga wszystkich wielkich miast. W Warszawie żyją nawet w samym centrum, o czym pisaliśmy (i co pokazaliśmy) w tvnwarszawa.pl. Nasz reporter zostawił kamerę w pobliżu tzw. "patelni" przy metrze Centrum. Gryzonie grasowały wokół niej w najlepsze, w małych gromadkach, poszukując jedzenia.

Wszystko działo się w środku zimy. Urzędnicy Ochoty podkreślają, że rozpoczynające się właśnie wakacje to wzmożony okres aktywności. "Dokarmiając ptaki i wiewiórki, wyrzucając na trawniki kuchenne odpadki, wrzucając do miejskich koszy domowe śmieci, przyczyniamy się do wzrostu ich liczebności" - czytamy w komunikacie.

"Specjaliści od walki z gryzoniami przyznają, że szczury to niezwykle trudny przeciwnik. Są inteligentne, więc i inteligentnie trzeba z nimi walczyć" - przekonują urzędnicy.

