"Ochota na kota" już działa. "Modelowe kocie mieszkanie"

Na Ochocie powstała kocia filia schroniska "Na Paluchu" - "Ochota na kota". Od poniedziałku zamieszkało w niej kilkanaście kotów, które mieszkańcy mogą podglądać przez witrynę. Punkt ma zachęcić warszawiaków do adopcji czworonogów.

"Ochota na kota" przy Grójeckiej 79 to niewielki punkt, w którym od poniedziałku mieszka kilkanaście kotów ze schroniska "Na Paluchu".

Wnętrze kociej filii urządzone zostało z myślą o zapewnieniu kotom domowych warunków. Zamontowano tam dla nich między innymi drapaki, specjalne kryjówki, półeczki, zabawki. To modelowe "kocie mieszkanie" z założenia może być inspiracją dla przyszłych właścicieli czworonogów.

Ma edukować

Jak przekonuje burmistrz Ochoty Katarzyna Łęgiewicz, "'Ochota na kota' to miejsce edukacji oraz pozytywnej energii. Myślę, że całodobowy widok kotów da nam dużo przyjemności" - stwierdziła. Zauważyła też, że na Ochocie bardzo wielu mieszkańców ma koty i psy, dlatego pawilon w tym miejscu - jej zdaniem - to wspaniała inicjatywa.

- Koty są też sojusznikami w walce z gryzoniami, powinniśmy dbać o to, by miały dobre warunki do życia - dodała.

W punkcie odbywać się będą warsztaty dla dzieci i młodzieży na temat opieki nad pupilami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Osoby zainteresowane adopcją będą mogły uzyskać wszystkie niezbędne informacje, a także na zdjęciach zobaczyć zwierzaki, które czekają na adopcję w warszawskim schronisku. Niebawem życie kotów z "Ochoty na kota" będzie można podglądać także online, przez całodobową transmisję na żywo.

Schronisko na Paluchu

W stołecznym schronisku "Na Paluchu" jest około 150 kotów i około 700 psów. Jak podały w komunikacie prasowym władze schroniska w 2017 r. blisko 1100 pupili znalazło nowe domy, a około 160 zostało odebranych przez swoich właścicieli. Schronisko do niedawna sprawowało opiekę jedynie nad zwierzętami zagubionymi i bezdomnymi, które zostały znalezione w stolicy i Piasecznie. Od lutego 2018 roku trafiają tam również czworonogi z Góry Kalwarii.

Misją placówki jest opieka nad porzuconymi i zagubionymi zwierzętami, a także edukacja w zakresie przeciwdziałaniu bezdomności i pielęgnacji psów oraz kotów. Wolontariusze pomagają usprawniać funkcjonowanie placówki. Charytatywnie wyprowadzają psy na spacer, a także jeżdżą z nimi na wydarzenia specjalne w ramach akcji "Adoptuj warszawiaka".

PAP/kz/mś