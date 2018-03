Ocaleni z Holokaustu zostali honorowymi obywatelami Warszawy

Informacje

Polsko-izraelska pisarka ocalona z Holokaustu Halina Birenbaum, Krystyna Budnicka ze Stowarzyszenia Dzieci Holokaustu oraz historyk i dziennikarz żydowskiego pochodzenia, więzień Auschwitz Marian Turski będą honorowymi obywatelami Warszawy - zdecydowali w czwartek stołeczni radni.

Radni w głosowaniu byli jednomyślni. Tytuły mają być wręczone podczas uroczystej sesji w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim.

O nadanie Honorowego Obywatelstwa miasta stołecznego Warszawy Birenbaum i Budnickiej wnioskowała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Wyróżnienie Turskiego było z kolei inicjatywą przewodniczącej Rady Warszawy Ewy Malinowskiej-Grupińskiej (PO).

Swojego kandydata na honorowego obywatela stolicy nie przedstawił klub PiS.

Pamięć jest krucha, a pamięć jest ważna

- Obchodzimy w tym roku okrągłą (75.) rocznicę powstania w getcie warszawskim. W czasie wojny Warszawa, miasto niezwykłe, było świadkiem dwóch wielkich, krwawych powstań: w getcie i powstania warszawskiego - podkreśliła Malinowska-Grupińska.

- Chcemy w tym roku uczcić szczególnie uroczyście rocznicę powstania w getcie. Myślę, że nadanie honorowego obywatelstwa tym trzem osobom, wręczenie tych odznaczeń na uroczystej sesji, pozwoli wielu osobom przybliżyć, zrozumieć, "dotknąć" tych osób, ponieważ pamięć jest krucha, a pamięć jest ważna - uzasadniała szefowa rady miasta.

W uchwale przypomniano, że Birenbaum w czasie II wojny światowej przebywała w getcie warszawskim, w czasie powstania ukrywała się z matką i bratową w bunkrze przy Miłej 3. Później trafiła z rodziną m.in. do obozów koncentracyjnych na Majdanku, w Ravensbrueck i Neustadt-Glewe, gdzie doczekała wyzwolenia.

Pisarze, dziennikarze, aktywiści

Halina Birenbaum jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Jej książki, przede wszystkim "Nadzieja umiera ostatnia", zostały przetłumaczone na kilkanaście języków.

Krystyna Budnicka urodziła się w Warszawie jako Helena Kuczer, w czasie wojny przebywała w getcie warszawskim. Jak podano w uchwale, powstanie w getcie przetrwała w bunkrze, w którym ukrywała się do września 1944 roku. Później z pomocą "Żegoty" ukrywała ją m.in. rodzina Budnickich. Po wojnie Budnicka studiowała m.in. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, od 1990 roku działa w Stowarzyszeniu Dzieci Holokaustu.

Marian Turski urodził się w Druskiennikach jako Mosze Turbowicz. Gdy miał 14 lat, trafił do getta łódzkiego. W 1944 roku został wywieziony do obozu Auschwitz-Birkenau. Tam zamordowano jego rodziców i brata. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Warszawie, skończył studia historyczne i zajął się dziennikarstwem. W 1958 roku Turski zaczął pracę w "Polityce". Był zaangażowany w stworzenie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na stołecznym Muranowie. Jest przewodniczącym Rady Muzeum, zasiada we władzach m.in. Stowarzyszenia Żydów, Kombatantów i Poszkodowanych w II wojnie światowej oraz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej. W 1997 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Wręczenie tytułów 19 kwietnia

Malinowska-Grupińska poinformowała, że uroczysta sesja, na której zostaną wręczone tytuły honorowych obywateli dla Birenbaum, Budnickiej i Turskiego, odbędzie na Zamku Królewskim w rocznicę wybuchu powstanie w getcie, czyli 19 kwietnia.

Podkreśliła, że będzie to dodatkowa uroczystość w związku z rocznicą wybuchu powstania w getcie. Zaznaczyła, że w tym roku zostaną wybrani kolejni honorowi obywatele, którym tytuły zostaną wręczone tradycyjnie 31 lipca na Zamku Królewskim, w przeddzień rocznicy wybuchu powstania warszawskiego - w Dniu Pamięci Warszawy.

Przyznanie tytułu honorowego obywatela Warszawy jest wyrazem najwyższego wyróżnienia i uznania dla zasług lub wybitnych osiągnięć obywateli polskich i cudzoziemców. Tradycja nadawania godności honorowego obywatela sięga w Warszawie 1918 roku. Jako pierwszego uhonorowano w ten sposób Józefa Piłsudskiego.

Rada miasta nadawała tytuł w latach 1918-1929 osobom szczególnie zasłużonym dla stolicy. Tradycję wznowiono w 1992 roku. Wyróżniona w ten sposób osoba otrzymuje akt nadania, odznakę i legitymację.

