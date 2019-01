Informacje

Wirtualny przelot nad obwodnicą śródmiejską Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Budowę tych kilku kilometrów drogi między rondem Wiatraczna na Grochowie a rondem Żaba na Bródnie obiecywała jeszcze w 2006 roku Hanna Gronkiewicz-Waltz. Temat powracał w kolejnych kampaniach wyborczych, także tej ostatniej. Budowę obwodnicy obiecywali także Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki.

Dziś jest już pewne, że łącznik Pragi Południe i Targówka (z tunelem pod rondem Wiatraczna i estakadą nad torami kolejowymi) nie powstanie w 2021 roku, jak było w ostatnim planie.

Tędy ma biec obwodnica śródmiejska fot. ZMID

O przesunięciu największych środków na kolejne lata kilka dni temu napisała "Gazeta Stołeczna". Podczas czwartkowej sesji Rady Warszawy stało się ono faktem. Radnii przesunięcia w wieloletniej prognozie finansowej miasta.

Zapytaliśmy w ratuszu o powody tej decyzji.

- Przesunięcie środków zarezerwowanych na budowę obwodnicy śródmiejskiej wynika przede wszystkim ze stopnia zaawansowania tej inwestycji i urealnienia czasu jej przeprowadzenia. Równolegle do trwających prac projektowych, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla budowy drogi. Proces ten wpływa zasadniczo na tempo prac nad inwestycją - odpowiedział Tomasz Demiańczuk z wydziału prasowego urzędu miasta.

I dodał, że dokumentacja projektowa dla pierwszego odcinka obwodnicy (rondo Wiatraczna - Radzymińska) powinna być gotowa w pierwszej połowie 2020 roku. Kolejnym krokiem będzie ogłoszenie przetargu na wykonawcę i inwestora zastępczego, który będzie nadzorował prace.

Aby całkowicie domknąć trasę drogowcy muszą jeszcze opracować i wybudować połączenie węzła na Radzymińskiej z rondem Żaba. Pierwszy etap inwestycji tego nie przewiduje.

Niemal 900 milionów na inwestycję

Dalej Demiańczuk poinformował, że czas realizacji inwestycji wyniesie co najmniej trzy lata, co "jest uzależnione m.in. od technologii wykonania wiaduktów i tuneli". - Łączny, przewidywany koszt realizacji tej inwestycji nie zmienił się. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania zarezerwowano 888 122 578 zł – przekazał.

W tym roku na przygotowanie inwestycji zaplanowano 695 tysięcy złotych. W 2020 roku kwota urośnie do 4,7 miliona, a w kolejnych sumy będą już znacznie większe: 69 milionów - 2021 r., 225 milionów - 2022 r., 275 milionów - 2023 r., 306 milionów - 2024 r.

Sprawę wyjaśniał także na czwartkowej sesji Rady Warszawy prezydent Rafał Trzaskowski winą obarczając przede wszystkim opieszałość Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

- Patrząc na obwodnicę Wesołej widzimy, ile to trwa proceduralnie i technicznie. Jesteśmy na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej (dla obwodnicy śródmiejskiej – red.). RDOŚ wydawał ją dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy trzy i pół roku. Jeśli RDOŚ przyśpieszy procedurę, to będziemy w stanie przyśpieszyć (inwestycję – red.) - tłumaczył Trzaskowski i apelował do radnych opozycji: - Liczę na państwa pomoc w tej kwestii.

b/ran