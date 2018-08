Obiecują, że z Warszawy dopłyniesz na Mazury

Informacje

Przywrócenie połączenia wodnego Warszawy z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi zapowiedział w piątek minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Jednocześnie ogłosił, że wykonano już pierwszy krok. Z Warszawy można już dopłynąć do Zalewu Zegrzyńskiego.

- Kanał Żerański plus stopień wodny na Żeraniu został udrożniony i teraz swobodnie będzie można realizować żeglugę turystyczną z Warszawy na Zalew Zegrzyński. To jest pierwszy element programu. Drugi element, to połączenie Warszawy z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi. Chcemy to uczynić w przyszłym roku - powiedział minister Gróbarczyk.

Dodał, że będzie to jeszcze wymagało szczegółowej oceny, raportu oddziaływania na środowisko i odpowiednich projektów.

Uzależnieni od poziomu wody

Obecny na konferencji prezes Wód Polskich Przemysław Daca wyjaśnił, że w przyszłym roku planowana jest budowa na warszawskim odcinku Wisły ostróg i budowli regulacyjnych, co będzie kosztowało około 0,5 mln zł.

- Poprawimy warunki nawigacyjne, aczkolwiek nadal jesteśmy uzależnieni od poziomu wody, ponieważ w Warszawie, szczególnie w ostatnich latach są niskie stany i to uniemożliwia żeglugę jednostek - stwierdził.

- W dalszej kolejności pracujemy nad odbudową szlaku Stefana Batorego do jezior mazurskich. Pracujemy w tej chwili w porcie w Ostrołęce, pogłębiamy go, aby otworzyć Ostrołękę. W dalszej kolejności będziemy pracowali na Narwi, umacniając brzegi, pogłębiając koryto rzeki. Koszt to około 200 milionów złotych - dodał.

Za 3-4 lata

Według Wód Polskich, liczący 130 km odcinek Narwi od Pułtuska do Nowogrodu zostanie zmodernizowany w ciągu 3-4 lat.

Daca powiedział, że rzeka Pisa będzie kolejnym etapem modernizacji szlaku z Warszawy na jeziora mazurskie. "Tam, oprócz prac regulacyjnych, pogłębiarskich, konieczna będzie budowa co najmniej dwóch podpiętrzeń, między innymi w Piszu" - wyjaśnił.

Regulacja Pisy ma potrwać 3-4 lata, a koszt tego przedsięwzięcia szacowany jest na 225 mln zł.

