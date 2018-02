Obchody wydarzeń marcowych. "Co straciłam, co zyskałam wyjeżdżając"

Informacje

Obchody wydarzeń marcowych fot. archiwum TVN

Informacje Zatrzymali Moskali pod Olszynką Grochowską Kilkudziesięciu rekonstruktorów, zdyscyplinowane konie i widowiskowe akcje Polaków i Moskali - w sobotę na Kamionkowskich Błoniach Elekcyjnych odbyła... WIĘCEJ »

Wiec na UW

"W programie ogólnopolskich wydarzeń organizowanych przez społeczność żydowską w Polsce oraz emigrantów Marca ’68 przewidziano spotkania ze świadkami historycznych wydarzeń, z emigrantami marcowymi oraz organizacją kultywującą tradycję żydowską oraz pamięć historyczną dotyczącą Żydów w Polsce" – czytamy w informacji prasowej wysłanej przez Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce.Już 22 lutego w Galerii Kordegarda otwarto wystawę: "Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą...". Drugi akcent to debata "Przed Marcem" zaplanowana 2 marca o godz. 15.00 na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego.Pierwsze spotkania z emigrantami Marca’68 rozpoczną się 5 marca w Klubokawiarni Babel przy Próżnej 5. Obchody zainauguruje też koncert w Filharmonii Narodowej, który odbędzie się we wtorek 6 marca o godz. 19.00.

8 marca 1968 roku na dziedzińcu Uniwersytetu Warszawskiego odbył się wiec protestacyjny w związku ze zdjęciem przez władze komunistyczne wystawianych w Teatrze Narodowym "Dziadów" Adama Mickiewicza w reżyserii Kazimierza Dejmka, oraz relegowaniem z uczelni Adama Michnika i Henryka Szlajfera. Zgromadzeni na wiecu studenci zostali brutalnie zaatakowani przez oddziały milicji oraz tak zwany aktyw robotniczy.





Informacje Trzy tysiące nowych "Rzeczy warszawskich" Ponad trzy tysiące nowych eksponatów zostanie zaprezentowanych w kolejnej części wystawy głównej w Muzeum Warszawy. Jej otwarcie zaplanowano na 9 czerwca. WIĘCEJ »

Zapoczątkowało to tak zwane wydarzenia marcowe - czyli falę studenckich protestów oraz walkę polityczną wewnątrz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, rozgrywaną w atmosferze antysemickiej i antyinteligenckiej propagandy. W ich wyniku w latach 1968-69 z Polski wyemigrowało ponad 15 tysięcy osób pochodzenia żydowskiego.(środa) Klubokawiarnia Babel, Próżna 5, godz.16.00 Tamara Włodarczyk, prezentacja książki "Ku nowemu życiu. Żydzi na Dolnym Śląsku w latach 1945-1970", a o godz.17.30 spotkanie z poetką Anną Frajlich "Co straciłam, co zyskałam wyjeżdżając z Polski po Marcu 1968". Wiersze poetki przeczyta Małgorzata Pieczyńska. Wstęp wolny(środa) Filharmonia Narodowa, Moniuszki 5, Sala Kameralna godz. 19.30, Recital fortepianowy Romana Markowicza. W programie utwory Schuberta, Liszta, Bacha, Busoniego, Chopina i Radzyńskiego.(czwartek) Stowarzyszenie Pisarzy Polskich, Dom Literatury Krakowskie Przedmieście 87/89, godz. 12.00 panel dyskusyjny "50 lat po Marcu 1968" z udziałem: Leszka Szarugi, prof. Andrzeja Friszke, Anny Frajlich, Piotra Matywieckiego, Iwony Smolki, Leo Kantora. O godz.14.30 spotkanie autorskie z Anną Frajlich "Trauma emigracji". O godz.15.30 prezentacja multimedialna Leo Kantora "Marzec ’68. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą". O godz. 16.00 spotkanie z Janem Lecem i Leopoldem Soblem "Moc zdjęcia". Wstęp wolny(piątek) Galeria Kordegarda, godz. 17.30, prezentacja multimedialna Leo Kantora - "Album rodzinny. Zdjęcia, które Żydzi zabrali ze sobą..." w języku polskim. Wstęp wolny(niedziela) Klubokawiarnia Babel, ul. Próżna 5, godz. 15.00, prezentacja multimedialna "Mój 1968" z udziałem: Ewy Małkowskiej Bieniek oraz Piotra Pęzińskiego. Prowadzenie: Artur Hofman. Wstęp wolny.

TAK WYGLĄDAŁY OBCHODY 73. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO:



"Walczyli o każdą cegłę swojego miasta" "Walczyli o każdą cegłę swojego miasta" TVN24

"Walczyli o każdą cegłę swojego miasta" "Dziękuję za świadectwo" "Dziękuję za świadectwo" TVN24

"Dziękuję za świadectwo" Hanna Gronkiewicz-Waltz przemawiała na placu Krasińskich Hanna Gronkiewicz-Waltz przemawiała na placu Krasińskich TVN24

Hanna Gronkiewicz-Waltz przemawiała na placu Krasińskich "Walczyli o każdą cegłę swojego miasta" TVN24



ran/gp