Obchody Święta Wojska Polskiego, kulminacyjnym punktem defilada

8:21 - Muzeum Bitwy Warszawskiej w Ossowie pod Warszawą oddamy do użytku za dwa lata, w 100-lecie Bitwy Warszawskiej - zapowiedział Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej, który w środę rano uczcił 98-lecie zwycięskiej dla Polaków bitwy z Armią Czerwoną.

Minister ogłosił też społeczną zbiórkę eksponatów na przyszłą ekspozycję. - Żeby muzeum było żywe, musi być wyposażone w eksponaty. Dlatego ogłaszam dziś społeczną zbiórkę eksponatów. Bardzo często stanowią one relikwie przechowywane z pokolenia na pokolenie wśród rodzin. Proszę o ich udostępnienie - zaapelował.

Wcześniej szef MON złożył kwiaty przed krzyżem księdza Ignacego Skorupki na Cmentarzu Poległych w Bitwie Warszawskiej, oraz pod tablicą Pamięci Polskich Oficerów.

Święto Wojska Polskiego

Obchody rozpoczęły się w środę rano. Pierwszym punktem w programie jest wizyta szefa MON w podwarszawskim Ossowie. O godzinie 8.40 prezydent Andrzej Duda złoży wieniec przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. O godz. 9 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona msza za ojczyznę. Wezmą w niej udział przedstawiciele władz państwowych.

Później, w Pałacu Prezydenckim odbędzie się uroczystość wręczenia nominacji generalskich, nominacji admiralskiej i odznaczeń państwowych. Prezydent wręczy też akt wskazania naczelnego dowódcy sił zbrojnych na czas wojny.W samo południe zaplanowana jest uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Kulminacyjnym punktem święta będzie wojskowa defilada.

Przebieg defilady fot. Maciej Zieliński/PAP

epodległości - pod takim hasłem organizowany jest tegoroczny przemarsz. Tym razem jego trasa wiedzie przez Wisłostradę, a nie jak do tej pory przez Aleje Ujazdowskie. Jego początek zaplanowany jest na godzinę 13. Prezentację wojsk będzie można oglądaćwzdłuż bulwarów na zachodnim brzegu Wisły.

Jak zapowiedział szef Ministerstwa Obrony Narodowej, będzie to "największa z organizowanych dotychczas defilad". Nowa trasa przemarszu nie wzbudziła entuzjazmu władz stolicy. Krytycznie wypowiadali się też o niej politycy opozycji.

Nowa trasa

Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z Krasińskiego do mostu Gdańskiego. Przemarsz wojsk i przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 13 na skrzyżowaniu z Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z Karową.

"Punkt kulminacyjny będzie znajdował się przy parku fontann wodnych, gdzie defiladę przyjmie Andrzej Duda, prezydent RP, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, r

Zmiany na Wisłostradzie fot. Urząd Miasta

ządu, w tym Mateusz Morawiecki, premier" - informują urzędnicy ministerstwa.





Defilada naziemna ma być podzielona na trzy główne części: pieszą, pojazdów oraz defiladę historyczną. W defiladzie lotniczej udział wezmą jednostki Sił Powietrznych i lotnictwa Wojsk Lądowych. Defiladę lotniczą najlepiej obserwować z wybrzeża Wisły pomiędzy mostami Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Żeby na żywo obejrzeć defiladę, najlepiej wybrać się w rejon Multimedialnego Parku Fontann (dojście od strony Starówki - red.). Dobrym punktem obserwacyjnym będzie tamtejsza skarpa. Poza tym, na wysokości Parku wydzielony został wschodni fragment Wisłostrady. Dodatkowo przez przejścia podziemne można dotrzeć na Bulwary Wiślane.

Już od rana, na odcinku Wisłostrady od Sanguszki do Krasińskiego, można zobaczyć przygotowania pojazdów wojskowych i pieszych pododdziałów do popołudniowej defilady.

Utrudnienia

Utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej zaczęły się już kilka dni przed defiladą, kiedy żołnierze ćwiczyli na próbie generalnej. W środę zamknięta jest nie tylko Wisłostrada, ale i część ulic dojazdowych. Przez pewien czas z ruchu kołowego i pieszych wyłączone będą też trzy mosty.

Od godziny 23 we wtorek obie jezdnie Wisłostrady na odcinku od mostu Grota-Roweckiego do ulicy Tadeusza Hołówki są zamknięte. Poza tym wyłączone zostały ulice: Krasińskiego, Krajewskiego, Sanguszki, Boleść, Mostowa, Wodna i Steinkellera, Grodzka, Nowy Zjazd, Karowa, Lipowa, Dobra, Ludna, Wilanowska, Górnośląska i Czerniakowska.

>>POZNAJ SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UTRUDNIEŃ<<

Przywrócenie ruchu planowane jest na godzinę 17. Mimo to, jeszcze do czwartku (do godz. 6) zamknięty dla ruchu będzie prawy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Wilanowa na odcinku od Sanguszki do Boleść. Zamknięte będą także chodnik i droga dla rowerów po stronie Multimedialnego Parku Fontann. Dodatkowo, w godz. 22-6 wyłączony z ruchu będzie lewy pas jezdni Wisłostrady w kierunku Bielan pomiędzy mostem Śląsko-Dąbrowskim a mostem Gdańskim.

Zamknięte mosty

W czasie defilady, od około 13.20 do 14, ruch na mostach Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim zostanie całkowicie wstrzymany. Od rana do 15 dla rowerzystów i pieszych jest wyłączony dolny poziom mostu Gdańskiego. Między godziną 11 a 15 piesi i rowerzyści nie dostaną się też na most Śląsko-Dąbrowski, a od godziny 15 do 16 zakaz ten będzie też dotyczył mostu Świętokrzyskiego i Wybrzeża Szczecińskiego od mostu do ulicy Siwca.

Jak zaznacza urząd miasta, w trakcie uroczystości policja i służby państwowe mogą operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic.

Dodatkowo, wozy transmisyjne będą ustawione po wschodniej stronie Wisłostrady. Z tego powodu zamknięte będą chodnik i droga dla rowerów pomiędzy ulicami R. Sanguszki i Wenedów. Piesi i rowerzyści będą kierowani na bulwary nad Wisłą.

Zamknięte ulice i mosty oznaczają też utrudnienia dla pasażerów komunikacji miejskiej. Jak podał we wtorek ratusz, niemal 40 linii autobusowych, których trasy wiodą wzdłuż Wisłostrady, ulic dojazdowych i Wybrzeża Szczecińskiego, pojadą w środę objazdami. Dotyczy to autobusów linii:

100, 102, 105, 107, 108, 111, 114, 116, 118, 125, 127, 128, 141, 146, 147, 159, 160, 162, 166, 167, 171, 178, 180, 185, 187, 190, 202, 222, 227, 385, 409, 500, 503, 518, 527.

Dodatkowo zmian mogą spodziewać się pasażerowie podróżujący tramwajami linii: 4, 26 i 35.

