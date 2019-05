Informacje

Odsłonięcie tablicy prezydenta Wilsona Odsłonięcie tablicy prezydenta Wilsona TVN24

Odsłonięcie tablicy prezydenta Wilsona TVN24

Informacje Ulica Lecha Kaczyńskiego ponownie na tablicach Aleja Armii Ludowej zmieniła się znów w ulicę Lecha Kaczyńskiego na niektórych tablicach. To nie była jednak akcja drogowców. Nazwy z imieniem... WIĘCEJ »

"Był idealistą"

Thomas Woodrow Wilson był prezydentem USA w latach 1913-1921. W orędziu do Kongresu z 8 stycznia 1918 r. przedstawił program pokojowy, znany jako 14 punktów Wilsona - 13. dotyczył kwestii powstania niepodległej Polski.Tablica została umieszczona na kamienicy obok kina przy placu Wilsona.

Trzaskowski podczas uroczystości zaznaczył, że prezydent Wilson bardzo mocno wpisał się w historię Polski, a także w historię Warszawy. - O prezydencie Wilsonie uczy się każde polskie dziecko. My oczywiście wiemy znacznie więcej o samym prezydencie i jego roli w historii - polityku, który był idealistą, ale również praktycznym reformatorem, człowieku, który stawiał na współpracę z innymi państwami, na multilateralne podejście w stosunkach międzynarodowych - podkreślił prezydent Warszawy.



Jak zaznaczył, prezydent Wilson był jednym z inicjatorów powołania Ligi Narodów, poprzedniczki ONZ, ale Polacy pamiętają go przede wszystkim ze względu na jego 14-punktowy plan, którego 13. punkt brzmiał: "stworzenie niepodległego państwa polskiego na terytoriach zamieszkanych przez ludność bezsprzecznie polską, z wolnym dostępem do morza, niepodległością polityczną i gospodarczą; integralnością terytorialną tego państwa powinna być zagwarantowana przez konwencje międzynarodowe".





"Jesteśmy bardzo dumni"

- Po 123 latach snów o niepodległości między innymi dzięki wsparciu prezydenta Wilsona nasza niepodległość mogła się ziścić. Dlatego chciałem serdecznie podziękować naszym przyjaciołom ze Stanów Zjednoczonych, pani ambasador Mosbacher - powiedział Trzaskowski.

Ambasador USA podkreśliła ogromne wzruszenie z powodu uroczystości, która służy upamiętnieniu wkładu prezydenta Wilsona w historię oraz cementowaniu relacji między Stanami Zjednoczonymi i Polską. - Kto by pomyślał, że dzięki przyjaźni prezydenta Wilsona z Ignacym Paderewskim uda się doprowadzić do przywrócenia Polsce niepodległości i wpisania tego postulatu do słynnego planu prezydenta Wilsona - powiedziała Mosbacher.



Jak mówiła, "podziw USA dla Polski trwa i będzie kontynuowany również w ramach administracji prezydenta Donalda Trumpa". - Jesteśmy dumni, że po stu latach Stany Zjednoczone i Polska tak mocno wspierają swoją przyjaźń, tak mocno ją utrwalają i cementują. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie to, że po obu stronach Atlantyku mamy bardzo silnych liderów, którzy gwarantują, że ta przyjaźń będzie trwała - powiedziała Mosbacher.





"Odegrał doniosłą rolę"

Po uroczystości Trzaskowski i Mosbacher rozmawiali dłuższą chwilę w jednej z kawiarni na pl. Wilsona. Po spotkaniu Trzaskowski pytany przez dziennikarzy o jego przebieg, mówił, że dotyczyło m.in. "ewentualnego podjęcia wspólnych działań dotyczącym między innymi walki z wandalizmem, pożyczenia pewnych pomysłów w tym względzie od Nowego Jorku". Jak dodał, rozmowa dotyczyła też współpracy Warszawy z amerykańskimi miastami, m.in. Chicago.

"Thomas Woodrow Wilson 28. prezydent Stanów Zjednoczonych (1913-1921) laureat Pokojowej Nagrody Nobla (1919) odznaczony Orderem Orła Białego, odegrał doniosłą rolę w zakończeniu I wojny światowej i w polskich staraniach o odzyskanie niepodległości po 123 latach zaborów. W orędziu do Kongresu wygłoszonym 8 stycznia 1918 roku prezydent Wilson przedstawił słynne 14 Punktów, ogłaszając kres "ery podbojów i ekspansji", które doprowadziły do rozbioru Polski oraz innych dziejowych niesprawiedliwości i wzywając do odtworzenia niepodległego państwa polskiego. W dowód przyjaźni dla narodu polskiego, w setną rocznicę ogłoszenia 14 Punktów prezydenta Wilsona, Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w imieniu narodu amerykańskiego ofiarowuję tę tablicę pamiątkową Miastu Stołecznemu Warszawie i Rzeczpospolitej Polskiej" - głosi napis na tablicy.

Odsłonięcie tablicy na placu Wilsona fot. Tomasz Gzell / PAP

PAP/ran