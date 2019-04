Informacje



- Musimy budować siłę państwa, w wielu wypadkach ją odbudowywać. Nie tylko argumenty moralne, ale także materialne, tworzą potrzebną nam siłę. Dopiero łącznie te argumenty tworzą potrzebną nam siłę - mówił podczas uroczystości poświęconych dziewiątej rocznicy katastrofy smoleńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński.

- Dziewięć lat to liczący się okres w dziejach narodu, w ciągu dziewięciu lat wydarzyło się w wielu miejscach świata wiele wydarzeń, które zmieniły bieg historii. Można więc zadać pytanie, czemu w Polsce, której żyjemy ciągle organizujemy przedsięwzięcia, msze, spotkania, wiece, by uczcić tych, którzy zginęli – pytał Jarosław Kaczyński. – Śmierć 96 osób to już wystarczająca przesłanka, ale wiemy, jak krótka bywa społeczna pamięć. Ale w tym wypadku chodzi o coś więcej – odpowiadał.

"Musimy także myśleć o przyszłości"

- Wyprawa do Smoleńska nie była zwykłym wyjazdem, była pełnieniem pewnej misji, która obejmowała sprawy dużo szersze niż tylko wspomnienie o tych, którzy zostali 80 lat temu wymordowani. Chodziło o to, by Polska odzyskiwała to, co jest niezwykle istotne – to, co nam zabierano w czasie II wojnie światowej, po wojnie, ale też po 1989 roku – prawo do prawdy, w naszym wypadku to także prawo do godności – przemawiał.

Nadmienił, że jeżeli chcemy "status wielkiego europejskiego narodu, to musimy o tę prawdę walczyć".

Mówił też, że należy pamiętać, że nasz naród "wypełniał swoje zobowiązania często ogromnym kosztem, często nie oczekując i nie otrzymując zapłaty od innych". - O prawdę musimy walczyć, rozumiał to prezydent Lech Kaczyński, rozumie to nasz obecny prezydent Andrzej Duda. Dlatego kontynuujemy misję, stąd te uroczystości – stwierdził prezes PiS. - Tą drogą idzie obecny prezydent, obecny rząd, niezmiernie ważne, by jak najwięcej Polaków to rozumiało i szło tą drogą – dodał.

Stwierdził, że fakt, że Polacy pamiętają o Smoleńsku, jest dowodem na to, że jest w nich "potrzebna siła, determinacja i nadzieja". - Pamiętajcie o tej tragedii, o tych którzy zginęli, choć różniło ich wiele to byli zjednoczeni w celu ważnym dla naszego narodu - apelował Kaczyński. Mówił, że naród musi mieć "poczucie siły, znaczenia, wewnętrznej sprawiedliwości". - By był narodem, by był wspólnotą - dowodził.

- Musimy pamiętać, ale musimy także myśleć o przyszłości. Musimy pamiętać o decyzjach, które będą być może rozstrzygające o dalszej przyszłości naszego narodu. Polska musi zwyciężyć, Polacy muszą zwyciężyć - zakończył prezes PiS.

Msza w intencji ofiar

Wcześniej w Bazylice Jana Chrzciciela odbyła się msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej. Przewodniczył jej biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej Michał Janocha, a uczestniczyli m.in.: prezydent Andrzej Duda, jego małżonka Agata Kornhauser-Duda, prezes PiS Jarosław Kaczyński, marszałek Sejmu Marek Kuchciński, marszałek Senatu Stanisław Karczewski, członkowie rządu m.in. wicepremier Beata Szydło, wicepremier Piotr Gliński, minister rodziny Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska oraz przedstawiciele rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej.

Mszę rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego, następnie słowo wstępne wygłosił proboszcz parafii archikatedralnej św. Jana Chrzciciela ks. prałat Bogdan Bartołd. Duchowny podkreślił, że ofiary katastrofy smoleńskiej, "96 osób, naszych rodaków oddało swoje życie w służbie ojczyzny". - Pragniemy dziś ich wszystkich polecać Panu Bogu i pokornie prosić o łaskę zbawienia - dodał ks. prałat Bartołd.

Katastrofa smoleńska

10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku w katastrofie samolotu Tu-154M zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński i jego małżonka Maria, oraz ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Polska delegacja zmierzała na uroczystości z okazji 70. rocznicy zbrodni katyńskiej.

