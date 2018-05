O mostach nad Wisłą i o tym, czy agitacja jest dozwolona

Informacje

Na konferencji prasowej Jaki zacytował słowa swojego konkurenta, Rafała Trzaskowskiego (PO), który w środę w TVN24 powiedział, że Warszawa nie potrzebuje nowych mostów, które mają być przeprawą dla samochodów. - Na pewno potrzebuje przepraw pieszo-rowerowych, ale na przykład tramwajowych? Czemu nie? - podnosił Trzaskowski.

Obietnica nowych mostów

Jaki podkreślił, że jego wizja rozwoju Warszawy jest inna.

- Jeżeli wygramy te wybory, Warszawa będzie miała nowe przeprawy mostowe. Jesteśmy przekonani co do tego, że w Warszawie potrzebna jest co najmniej jedna przeprawa na północy - przez Wisłę - i dwie na południu - zapowiedział.

- Jeżeli chodzi o przeprawę na północy, prawdopodobnie będzie trzeba zrezygnować z mostu Krasińskiego, ponieważ rozumiemy, że on generuje niepotrzebne konflikty. Będziemy analizowali i szukali jakiejś nowej lokalizacji tak, żeby zrobić to w konsultacji z mieszkańcami, tak, żeby nie budziło to żadnych wątpliwości - dodał Patryk Jaki.

Mówiąc o mostach położonych na południu Warszawy, Jaki wyraził przekonanie, że miasto na przełomie roku powinno rozpocząć budowę mostu na Zaporze i dokończyć budowę mostu Południowego (za tę inwestycję nie odpowiada ratusz a Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – red.).

Informacje Jaki grillował, Trzaskowski nie chciał być gorszy Gdy się jest oficjalnym kandydatem na prezydenta stolicy robiącym nieoficjalną kampanię, trzeba się mocno nabiegać. I dosłownie i w przenośni. Z... WIĘCEJ »

Podkreślił, że ważne jest, by "odciążyć ruch w tej części Warszawy". Jeżeli mosty powstaną, każda z dotychczasowych ośmiu przepraw stanie się drożniejsza, co ułatwi życie mieszkańcom - ocenił.- Każdy warszawiak będzie miał teraz wybór: albo Rafał Trzaskowski i zero nowych przepraw przez Wisłę, albo Patryk Jaki i nowe przeprawy przez Wisłę, nowe inwestycje komunikacyjne - podsumował Jaki.

Most Krasińskiego był planowany jako połączenie ul. Krasińskiego na Żoliborzu z ul. Matki Teresy z Kalkuty na Targówku. Inwestycja budzi obawy mieszkańców Żoliborza, ponieważ może sprowadzić wzmożony ruch samochodów do tej dzielnicy. Przeciwni budowie przeprawy są też radni Żoliborza.

Pytanie o Śpiewaka

Jaki został również zapytany o potencjalną kandydaturę na prezydenta lidera Wolnego Miasta Warszawy Jana Śpiewaka. - Wszyscy, którzy zgłoszą się do wyścigu o urząd prezydenta miasta stołecznego Warszawy, będą przeze mnie traktowani z należytym szacunkiem - zapewnił.

Możliwą kandydaturę Śpiewaka ocenił jako "bardzo ciekawą". "Na pewno dyskusje na temat Warszawy właśnie z tym kandydatem będą bardzo ciekawe, wiele nas łączy" - podkreślił Jaki. Ocenił, że jeśli chodzi o wybory na prezydenta miasta "Warszawa będzie miała naprawdę ciekawy wybór".

Bez Gronkiewicz-Waltz

Kampania czy nie?

Z kolei Rafał Trzaskowski był w poniedziałek gościem Radia Zet. Pytany, czy liczy na wsparcie ze strony obecnej prezydent stolicy w swojej kampanii wyborczej odpowiedział: jak będzie kampania wyborcza, to będę ją prowadził sam. Będę prowadził swoją kampanię wyborczą w momencie, kiedy ona będzie ogłoszona i wtedy - żeby było jasne - będę mówił o propozycjach dla warszawiaków i o zmianie priorytetów.Dopytywany, czy Gronkiewicz-Waltz weźmie udział w jego kampanii odpowiedział, że nie. - Uważam, że dzisiaj nie potrzeba wsparcia jakiejś konkretnej osoby, ja jestem politykiem samodzielnym i nie potrzebuję, żeby ktokolwiek stał koło mnie - powiedział Trzaskowski.

Trzaskowski był pytany między innymi, czy jego spotkania z mieszkańcami Warszawy przed ogłoszeniem rozpoczęcia kampanii wyborczej nie są łamaniem prawa, tłumaczył, że nie ma dokładnej wykładni Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie. - Jak ja rozmawiam z prawnikami, to oni mówili, że nie wolno agitować, czyli mówić "proszę na mnie głosować, będę najlepszym kandydatem", wieszać billboardów, rozdawać ulotek - nikt tego nie robi - zaznaczył. Jego zdaniem, "jeżeli PKW weźmie na siebie taki wysiłek, żeby to dokładnie sprecyzować, co można a czego nie, to będzie łatwiej".



- Jeżeli Komisja Wyborcza powie "nie wolno używać takich a takich słów, nie wolno zachowywać się tak a tak, nie wolno rozdawać kiełbasek", to nie będę tego robił - zapewnił Trzaskowski. - Ja nie nakłaniam, nigdy podczas tych spotkań nie mówię "głosujcie na mnie, będę najlepszy" - powiedział polityk PO.



Pod koniec kwietnia szef Państwowej Komisji Wyborczej Wojciech Hermeliński komentując w RMF FM działania kandydatów na prezydenta Warszawy - Rafała Trzaskowskiego i Patryka Jakiego - przed startem kampanii wyborczej, ocenił, że są one "niedopuszczalne". Ale - jak dodał - PKW "nie jest w stanie tego skutecznie zabronić".

W niedzielę Radio Zet podało, że na swoim poniedziałkowym posiedzeniu PKW zdecyduje, jak zareaguje na walkę między Trzaskowskim i Jakim.

Zadzwoniliśmy do komisji. W sekretariacie usłyszeliśmy, że w porządku posiedzenia nie ma takiego punktu, ale może zostać dodany.



Główne zdjęcie: Jacek Turczyk/PAP

PAP/ran/mś