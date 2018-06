O metr od wycinki. Gronkiewicz-Waltz: pochyła sosna zostaje

Informacje

Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

Pochyła sosna nie zostanie wycięta – poinformowała Hanna Gronkiewicz-Waltz. O losie niezwykłego dla mieszkańców Wawra drzewa - miał zaważyć metr.



"Według pomiarów odległość sosny od osi zewnętrznej torów wynosi blisko 16 metrów. Nie ma więc żadnego powodu, aby wycinać to drzewo przy obecnej modernizacji" – poinformowała na Twitterze Hanna Gronkiewicz-Waltz prezydent Warszawy.

Jak dodała, miasto równocześnie rozpoczyna rozpoczęcie procedury nadania drzewu statusu pomnika przyrody.

Miało być 15 jest 16

Zgodnie z ustawą o transporcie kolejowym, w odległości 15 metrów od torów nie powinno być żadnych drzew. To względy bezpieczeństwa. Pochyła sosna – według kolejarzy - kwalifikowała się więc do wycięcia, co miało nastąpić w ramach trwającej przebudowy trasy kolejowej numer 7 z Warszawy przez Otwock i Dęblin do Lublina.

Drzewo, "zwisające" nad ulicą Patriotów między Falenicą a Józefowem, według pierwszych pomiarów znajdowało się dokładnie 15 metrów od przyszłego toru numer 3.

Teraz szacunki się zmieniły. I właśnie metr - według prezydent miasta - zaważył o tym, że drzewo nie zostanie wycięte, o co zabiegali mieszkańcy i aktywiści.

Pochylona sosna fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl













