Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargi kasacyjne ratusza, przyznając tym samy rację komisji Patryka Jakiego.

"Naczelny Sąd Administracyjny jednoznacznie przychylił się do argumentacji przedstawionej przez Komisję Weryfikacyjną, a równocześnie wskazał niespójność i błędne formułowanie zarzutów względem działania komisji" - tłumaczy w komunikacie sprzed kilku dni ministerstwo sprawiedliwości.

"Co ważne, wbrew żądaniom ratusza, NSA nie skierował pytań prejudycjalnych do TSUE, jasno podkreślając, że nie można mówić o naruszeniu prawa do sądu strony skarżącej - m.st. Warszawy - czy naruszeniu zasady demokratycznego państwa prawnego" - tłumaczy dalej ministerstwo.

Naczelny Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym oddalił w zeszłym tygodniu skargę kasacyjną Warszawy na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 10 sierpnia, dotyczące odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony oraz dostępu do akt w postępowaniu ogólnym.

Chodzi o postępowania dotyczące nieprawidłowości lub uchybień w procesie wydawania decyzji reprywatyzacyjnych przez prezydent Warszawy i Samorządowe Kolegium Odwoławcze.

Komisja w sprawach, w których WSA nie dopuściło miasta jako strony, bada również powiązania i wpływy wicedyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami na reprywatyzację oraz proces inwestycyjny i konserwatorski po odejściu z urzędu. Miasto chciało też być dopuszczone do postępowania w przedmiocie nadzoru budowlanego (PINB) i konserwatorskiego (Miejski Konserwator Zabytków) nad nieruchomościami objętymi decyzjami reprywatyzacyjnymi.

Jak czytamy w komunikacie, NSA jasno wskazał w uzasadnieniu, że skarga pozbawiona jest podstaw. Uznał też, że postępowanie ogólne przed Komisją ma charakter wewnątrzadministracyjnego postępowania kontrolnego, które nie wywołuje bezpośredniego skutku na organ kontrolowany i nie prowadzi do powstania skutków prawnych. Nie występują w nim podmioty posiadające interes prawny, a art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania do postępowania ogólnego - relacjonował resort sprawiedliwości.

Przepisy sprzeczne z Konstytucją i prawem UE

Do wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego odniósł się ratusz. "Orzeczenia NSA dotyczą wprowadzonych nowelizacją ustawy o Komisji weryfikacyjnej tzw. postępowań ogólnych. Zgodnie z tymi nowymi przepisami - jest to postępowanie bez stron, w tym postępowaniu udział bierze jedynie organ orzekający – Komisja weryfikacyjna i świadkowie, czyli Komisja weryfikacyjna przeprowadza postępowanie dowodowe bez udziału stron (w tym m.st. Warszawy), których postępowanie dotyczy" komentuje w mailu do redakcji Piotr Rodkiewicz, dyrektor miejskiego Biura Spraw Dekretowych.

"Uzyskane tą drogą dowody Komisja weryfikacyjna samodzielnie ocenia i mogą być one użyte w innych sprawach. Przepisy te wskazują także, że od postanowień wydanych w postępowaniu ogólnym nie służy żaden środek zaskarżenia. Są to przepisy ewidentnie sprzeczne z prawem UE i Konstytucją RP, głównie zasadą dwuinstancyjności postępowania i prawem do sądu. M.st. Warszawa podjęło próbę wywiedzenia powyższego w skargach złożonych w postępowaniach ogólnych, jednak aby skargi te zostały uwzględnione sąd musiałby uznać przymiot strony miasta na podstawie samej Konstytucji (a NSA miał taką możliwość), gdyż nowelizacja ustawy o komisji weryfikacyjnej wykluczyła miasto jako stronę z postępowania ogólnego oraz możliwość zaskarżania postanowień wydawanych w trakcie tego postępowania" - czytamy dalej.

Miasto szanuje orzeczenie sądu

"Nie jest jeszcze znane pisemne uzasadnienia orzeczeń NSA, jednak prawdopodobnie NSA orzekł w sprawie formalnie, na podstawie samej nowelizacji ustawy o Komisji weryfikacyjnej i tylko w oparciu o jej przepisy. M.st. Warszawa szanuje orzeczenie sądu. Po zapoznaniu się z uzasadnieniem możliwe będzie rozważenie, czy miastu przysługują środki prawne i ewentualnie jakie. Jeżeli analiza wskaże, że istnieją środki prawne pozwalające na dalsze działanie w sprawie, to miasto podejmie decyzję, co do skorzystania z tych środków” - kończy Rodkiewicz.

PAP/kz/ml/r