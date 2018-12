Informacje

Problemy ze śmieciami fot. TVN24

Jest przesunięty termin składania ofert przetargowych na odbiór odpadów na 10 grudnia. Natomiast chcę z całą mocą uspokoić. Ten termin nie ma wpływu na zapewnienie mieszkańcom odbioru śmieci - poinformował podczas czwartkowej konferencji Michał Olszewski wiceprezydent Warszawy.



W stolicy od 1 stycznia 2019 roku ma obowiązywać nowy system śmieciowy, zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z lipca 2017 roku. Według tego rozporządzenia odpady mają być zbierane w podziale na pięć frakcji: odpady zmieszane, szkło, papier, w tym tektura, odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, metale i tworzywa sztuczne. Teraz w Warszawie śmieci zbiera się w podziale na trzy frakcje: suche segregowane, mokre zmieszane oraz szkło.

W celu dostosowania się do nowych regulacji miasto rozpisało przetarg. Pierwsze postępowanie oprotestowały biorące w nim udział firmy. Po decyzji Krajowej Izby Odwoławczej termin składania ofert został przesunięty. W zeszłym tygodniu wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski poinformował, że oferty zostaną otwarte 4 grudnia, ale w czwartek na konferencji prasowej w ratuszu powiedział, że zostało to przełożone.

"Chcę z całą mocą uspokoić"

- Jest przesunięty termin składania ofert na 10 grudnia. Natomiast chcę z całą mocą uspokoić. Ten termin nie ma wpływu na zapewnienie mieszkańcom odbioru odpadów od 1 stycznia przyszłego roku. To są rzeczy, które są ze sobą niezwiązane – powiedział Olszewski.

Na pytanie, czy jest planowany okres przejściowy ze względu na krótki czas od otwarcia ofert do rozpoczęcia obowiązywania nowego systemu, dzielącego gospodarowanie odpadami na pięć frakcji, odpowiedział, że nowe regulacje będą wprowadzane stopniowo.

- W ramach kampanii, która ruszy za kilka dni, będziemy informowali mieszkańców po pierwsze o tym, że będą segregowali odpady zgodnie z tym, jakie pojemniki u siebie mają. Jeśli są to pojemniki stare, czyli firma jeszcze nie dokonała wyboru, wówczas segregacja jeszcze odbywa się według starego modelu – poinformował.

- To jest problem, który chcemy wszyscy wspólnie rozwiązać, ale do tego jest konieczna współpraca pomiędzy samorządami: pomiędzy samorządem m.st. Warszawy, metropolią, oczywiście samorządem województwa, ale także rządem- powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.

Na radzie nie chcieli mówić

Radni Prawa i Sprawiedliwości podczas czwartkowej sesji domagali się informacji prezydenta miasta na temat zmian w systemie odbioru śmieci. - Otwarcie ofert w przetargu to nie jest koniec procesu. Zwykle mamy postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i zwykle nie jest to jedna rozprawa. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty, to firmy mają trzy miesiące na przygotowania. Miasto miało dwa lata na przygotowanie się do procesu odbioru odpadów i wdrożenia go. Poziom z­aniechań jest ogromny - mówił radny Dariusz Figura z PiS i wnioskował, aby ten punkt w porządku obrad pojawił się jako pierwszy. - Wszystkie inne tematy mogą spokojnie poczekać - argumentował.

Domagał się obecności wiceprezydenta Michała Olszewskiego, bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarkę śmieciową oraz prezydenta Rafała Trzaskowskiego.

Odpowiedziała mu radna Aleksandra Gajewska z KO. - Taka jest praktyka w tej radzie, że najpierw zajmowały się tym komisje merytoryczne – zauważyła i zaproponowała, aby tematem zajęły się w poniedziałek na wspólnym posiedzeniu komisje rozwoju i ochrony środowiska w poniedziałek, a w czwartek – Rada Warszawy. Chciała by Figura wycofał swój wniosek. Ale ten na to nie przystał.

- Nie czas na dyskusje, czas na działanie. Ten wniosek nie może być wycofany. Przy tym punkcie musi być prezydent miasta stołecznego Warszawy - odparł.

Ostatecznie większością 39 głosów wniosek radnego Figury został odrzucony.

PAP,kz,b/ec