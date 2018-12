Nowy rozkład Kolei Mazowieckich. Zmiany dla dziesięciu linii

Informacje

Koleje Mazowieckie (zdjęcie ilustracyjne) fot. KM

Koleje Mazowieckie wprowadzają nowy rozkład jazdy. Będzie obowiązywał od 9 grudnia do 9 marca 2019 roku. Zmiany dotyczą dziesięciu linii.

Poniżej opisaliśmy szczegóły istotne dla pasażerów poruszających się pociągami KM.

R1: Warszawa - Skierniewice

W drugim tygodniu grudnia na tory powrócą zawieszone pociągi kursujące na trasie Grodzisk Mazowiecki – Żyrardów. Poza tym, na relacji Warszawa Wschodnia – Warszawa Centralna – Skierniewice pojawi się nowy pociąg przyspieszony (nr 19298/9). Jego odjazd zaplanowany jest na 18.59. Do stacji Warszawa Centralna powinien dojeżdżać między 19.05 a 19.08, u celu będzie o 19.56.

Na wniosek pasażerów, Koleje Mazowieckie postanowiły, że pociąg "Wiedenka" w godzinach porannych (od 19 grudnia) i w popołudniowych (już od 9 grudnia) będzie zatrzymywał się na wszystkich stacjach i przystankach osobowych na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Skierniewice.

R2: Warszawa – Łuków

Pociąg "Łukowianka" będzie kursował w wydłużonej relacji w obu kierunkach. Ze stacji Łuków (pociąg nr 91232/2) wyjedzie o 5.37, by dotrzeć na stację Warszawa Służewiec o 7.33. W odwrotnej relacji (pociąg nr 19230/1) ze Służewca odjedzie o 16.18, a do Łukowa dojedzie o 18.13.

Przewoźnik zastrzega, że na kursowanie pociągów na linii R2 może wpływać przebudowa stacji Rembertów. W związku z jej modernizacją, przez kilka tygodni składy będą poruszały się po jednym torze na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Rembertów.

R3: Warszawa – Łowicz

Pasażerów podróżujących między Warszawą a Łowiczem czekają utrudnienia związane z remontami na stacji Łowicz Główny i na szlaku Bednary – Łowicz Główny. Podróżni, którzy wybiorą pierwszy kurs z Łowicza i ci, którzy będą do niego chcieli dotrzeć ostatnim pociągiem, muszą skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej na modernizowanym odcinku.

W godzinach międzyszczytowych dodatkowe składy będą kursowały do i z Błonia.

Koleje Mazowieckie zapowiadają, że w planach jest też przebudowa stacji Ożarów. W związku z tym, pasażerów czekają kilkutygodniowe utrudnienia, ponieważ pociągi będą kursowały po jednym torze.

R6: Warszawa – Małkinia

Kolejarze modernizują linię na odcinku Sadowne Węgrowskie – Małkinia. Ruch pociągów odbywa się w tym miejscu po jednym torze. W rozkładzie przewidywane są utrudnienia na odcinku Łochów – Małkinia. Część składów będzie kursowała na skróconej trasie. Dodatkowo za wybrane połączenia uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa.

Zgodnie z nowym rozkładem, w dni robocze będą kursowały dwa dodatkowe pociągi przyspieszone. Pierwszy (nr 91790/1) odjedzie z Małkini o 5.16., na stację Warszawa Centralna dotrze między 6.45 a 6.50. Na przystanek końcowy – Warszawa Zachodnia – dojedzie o 6.54. Drugi (nr 93960/1) wyjedzie z Łowicza o 13.51, między 15.15 a 15.17 dojedzie do stacji Warszawa Centralna, a do Łochowa dotrze o 16.16.

R7: Warszawa – Dęblin:

Na odcinku Garwolin – Dęblin do 9 marca będzie trwała przerwa w ruchu pociągów. O dzień dłużej – do 10 marca – przerwy spodziewać się też można na odcinku Otwock – Pilawa. Koleje Mazowieckie ostrzegają, że zamknięcie torów między Otwockiem a Pilawą może potrwać około roku.

W obu przypadkach na pasażerów czekać będą autobusy zastępczej komunikacji.

R8: Warszawa – Skarżysko Kamienna

Koleje Mazowieckie uruchomiły dodatkowe pociągi z i do Piaseczna, kursujące w godzinach międzyszczytowych.

Na odcinku Czachówek Południowy – Warka trwa remont. Kłady poruszają się wyłącznie jednym torem. Dodatkowo pociąg "Radomiak" kierowany jest na trasę okrężną przez Centralną Magistralę Kolejową, gdzie ma dodatkowe postoje na stacjach w Przysusze i Drzewicy.

Przewoźnik przewiduje, że 10 marca ruszą właściwe prace modernizacyjne na odcinku Warka – Radom. Na początek zamknięty zostanie fragment trasy między Strzyżyną a Radomiem. Pociągi zastąpią w tym czasie autobusy. Koleje Mazowieckie zapowiadają też, że od lipca 2019 roku planowane jest zamknięcie całego odcinka.

R9: Warszawa – Działdowo

W związku z remontem kolejowego mostu Gdańskiego ruch pociągów na odcinku Warszawa Gdańska – Warszawa Praga będzie odbywał się jednym torem. Zmiany te będą obowiązywać do września przyszłego roku.

Kolejarze planują też budowę nowego przystanku Warszawa Stalowa. Nie ustalili jednak terminu rozpoczęcia prac.

R21: Sierpc – Czeremcha

Na linię wyjadą dwa dodatkowe pociągi. Pierwszy (nr 10442) ze stacji Czeremcha wyjedzie o 14.04 i dotrze do Siedlec o 15.33. Drugi (nr 10553) będzie kursował w odwrotnym kierunku. Z Siedlec wyruszy o 15.45, by dotrzeć do Czeremchy o 17.12.

R31: Sierpc – Kutno

Koleje Mazowieckie wydłużyły trasy pociągów kursujących w relacji Sierpc – Płock – Sierpc. W dni robocze będą one dojeżdżały do i z Kutna.

Zmiana ta dotyczy dwóch połączeń. Pociągu (nr 51354) wyjeżdżającego z Sierpca o 17.05, który dotrze do Kutna o 18.45. A także składu startującego z Kutna o 20.52 do Sierpca, gdzie zakończy kurs o 22.34.

R61: Tłuszcz – Ostrołęka

Pasażerowie będą mogli dotrzeć z Wyszkowa bezpośrednio na stację Warszawa Wileńska. Pociąg odjedzie z Wyszkowa o 6.42.

Wydłużeniu uległa też trasa pary pociągów kursujących z Wyszkowa do Przetyczy. Pociąg nr 91621 wyjedzie ze stacji w Tłuszczu o 16.23 (wcześniej startował z Wyszkowa) i dotrze do Przetyczy o 17.08. W drugim kierunku, skład nr (19640) rozpocznie kurs w Przetyczy o 18.28 i zakończy go w Tłuszczu o 19.13.

kk/mś