Informacje

Nowy pomysł na plac Defilad: ogrody

na dachach i cztery rodzaje przestrzeni

1/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. Twitter / Nowoczesna Warszawa 2/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. Twitter / Nowoczesna Warszawa 3/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. Twitter / Nowoczesna Warszawa 4/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. warszawa.nowoczesna.org.pl 5/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. warszawa.nowoczesna.org.pl 6/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. warszawa.nowoczesna.org.pl 7/7 Plan przebudowy placu Defilad według Nowoczesnej fot. warszawa.nowoczesna.org.pl













- Plac Defilad w Warszawie wymaga renowacji, by łączyć funkcje kulturalne, mieszkaniowe, rekreacyjne i biznesowe - ocenił szef stołecznych struktur Nowoczesnej Sławomir Potapowicz. Jego zdaniem przestrzeń wokół Pałacu Kultury i Nauki nie spełnia swojej roli jako miejsca tętniącego życiem. Nowoczesna przedstawiła własny plan przebudowy placu.



- Plac Defilad, na którym dzisiaj się znajdujemy, to cały czas przestrzeń niezagospodarowana - przestrzeń, która wymaga poważnych, konsekwentnych zmian, których do dzisiaj brakowało. To, co dzisiaj chcemy zaproponować, to nowa formuła placu Defilad. Widzimy go jako nowe centrum Warszawy, które spełnia cztery podstawowe elementy. Składa się z przestrzeni życia, przestrzeni pracy, przestrzeni kultury oraz przestrzeni wypoczynku - podkreślił Potapowicz na konferencji.

Zwrócił uwagę, że obecnie przestrzeń wokół Pałacu Kultury i Nauki nie spełnia swojej roli jako miejsca tętniącego życiem w samym centrum Warszawy.

Ogrody na dachach

Architekt Rafał Langowski, twórca projektu nowego placu Defilad zaznaczył, że należy zmienić charakter tego miejsca, aby stało się ono atrakcyjne dla ludzi. - Zależy nam, żeby ludzie chcieli tu przebywać, żeby czuli się tutaj dobrze i żeby było ono przeznaczone dla każdego - mówił.

Twórca wizji architektonicznej definiuje południową pierzeję placu Defilad od strony Alej Jerozolimskich jako "sferę życia". - To ma być przestrzeń do mieszkania. Chcemy, żeby ludzie wrócili do Śródmieścia, żeby chcieli tu mieszkać i żeby mieli atrakcyjną ofertę; żeby to były budynki, które odzwierciedlają gęstą zabudowę, która tutaj była przed wojną. Chcemy, żeby to wyglądało podobnie i posiadało równocześnie cechy nowoczesnej architektury z zielenią, o której nie zapominamy - zaznaczył.

Dodał, że w projekcie zieleń nie dominuje w przestrzeni pieszej, ale jest na dachach budynków, które spełniałyby funkcje ogrodów.

Biurowce na zachodzie, kultura na wschodzie

Zachodni fragment terenu okalający PKiN od ul. Emilii Plater to - według projektantów- "strefa biznesu". Jak stwierdził Langowski, przestrzeń, w której powinny powstać dwa nowe wysokościowce z przeznaczeniem na biura świetnie wpisałaby się w rozwój "centralnego dystryktu biznesowego" i odpowiedziała na rosnące zapotrzebowanie firm lokujących swoją działalność nad Wisłą.

Projekt Nowoczesnej przewiduje też zainicjowanie "strefy kultury" we wschodniej części placu Defilad, od ul. Marszałkowskiej. Wizja zakłada utworzenie tu Muzeum Sztuki Współczesnej oraz drugiego obiektu o podobnym przeznaczeniu. Langowski zapowiedział, że celem jest budowa obiektów kulturalnych, które "będą umożliwiały zarówno mieszkańcom, jak i turystom korzystanie z atrakcyjnej oferty, jaką stwarza dla nich Warszawa - żeby mogli obcować ze sztuką, ale także przyjść do kawiarni, która będzie znajdowała się w parterach budynków".

Zwężenie ulic

Od strony ul. Świętokrzyskiej autorzy nowego zagospodarowania placu Defilad przewidują "strefę zieleni". Chcą rewitalizacji Parku Świętokrzyskiego i dostosowania go do potrzeb mieszkańców w każdym wieku.

- Żeby uzyskać efekt rewitalizacji tego kwartału zabudowy planujemy i proponujemy zwężenie niektórych ulic - głównie ulicy Aleje Jerozolimskie, która wtapia się w charakter tego miejsca, czyli jest taką ogromną autostradą. Chcemy, żeby ona była przestrzenią dla ludzi, którzy będą mogli przyjść i usiąść na ławce w Alejach - powiedział Langowski.

Zdaniem architekta wskazane jest również zwężenie ul. Marszałkowskiej, aby uzyskała charakter ulicy miejskiej. - Planujemy wykonać przejścia piesze w płaszczyźnie tych ulic, aby ta "wyspa" z PKiN odcięta z dwóch stron od pozostałych części miasta wtopiła się w aglomerację - dodał.

Działacze Nowoczesnej postulują też powołanie pełnomocnika miejskiego ds. zagospodarowania placu Defilad oraz terenów wokół Pałacu Kultury i Nauki. Byłby on odpowiedzialny za uporządkowanie tej przestrzeni i doprowadzenie projektu do końca.

Ogłoszenie wyników konkursu na plac Centralny:

Marlena Happach o konkursie na plac Centralny Marlena Happach o konkursie na plac Centralny TVN24

Marlena Happach o konkursie na plac Centralny "Nie chcieliśmy żeby to był plac, który ożywa tylko w eventy" "Nie chcieliśmy żeby to był plac, który ożywa tylko w eventy" TVN24

"Nie chcieliśmy żeby to był plac, który ożywa tylko w eventy" Wiceprezydent o terminach realizacji inwestycji Wiceprezydent o terminach realizacji inwestycji TVN24

Wiceprezydent o terminach realizacji inwestycji Aktywista o konsultacjach dotyczących placu Centralnego Aktywista o konsultacjach dotyczących placu Centralnego TVN24

Aktywista o konsultacjach dotyczących placu Centralnego Marlena Happach o konkursie na plac Centralny TVN24



PAP/kk