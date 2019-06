Nowy park wodny otwarty. "Ogromna kolejka"

Informacje

Otwarcie Parku Wodnego Moczydło przyciągnęło tłumy warszawiaków. Nowemu obiektowi przyglądał się również reporter tvnwarszawa.pl.



Jeszcze przed otwarciem urząd miasta zapewniał, że to jedyny taki obiekt w stolicy. Ratusz przekonywał, że łączy w sobie elementy charakterystyczne dla pływalni, ale też boiska sportowe, place zabaw czy strefę EMO, czyli miejsce przyjazne dla matek z dziećmi. Wszystko to za 26 milionów złotych.

Ogromna kolejka

W sobotę przyszedł moment oficjalnego otwarcia. Obiekt przetestowali mieszkańcy. Na miejscu był również reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Szmelter. Jak relacjonował, to co najbardziej rzucało się w oczy, to ogromna, powoli przesuwająca się kolejka. – Do wszystkich wejść – precyzował.

I mówił, że na miejscu spotkać można osoby w każdym wieku. - Od dzieci, przez młodzież, małżeństwa, aż po babcie i dziadków – relacjonował.

W Parku Wodnym Moczydło do dyspozycji mieszkańców stolicy jest nowy basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci oraz wodny plac zabaw. Warszawiacy mogą skorzystać z kilku zjeżdżalni, siatki wspinaczkowej, czy leżaków wodnych. Na miejscu znajdują się także boiska do gry w plażową siatkówkę i piłkę nożną oraz boisko do koszykówki. Miejsce przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacje Nad stolicą przeszła burza. Wracają upały W nocy nad Warszawą przeszła burza, ale strażacy zaznaczają, że nie było poważniejszych zgłoszeń. Teraz mieszkańcy stolicy muszą przygotować się... WIĘCEJ »

"Piękny obiekt"

- Mocno rzuca się w oczy to, że jest to nowoczesne i zadbane miejsce – kontynuował Szmelter. I zaznaczył, że pomimo różnic wiekowych i środowiskowych, w parku panuje kulturalna i pozytywna atmosfera. – Jest tu też sporo obcokrajowców– opowiadał.

Jak twierdził przed tygodniem na konferencji prasowej przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki Rady Warszawy Dariusz Dziekanowski, po otwarciu parku "warszawiacy będą zastanawiać się czy wyjechać nad morze, czy zostać w stolicy".

- Warszawa nie tylko będzie się kojarzyła ze Stadionem Narodowym czy stadionem Legii, ale będziemy wszyscy mówić o tym pięknym obiekcie, z którego korzystać będą nie tylko dzieci l młodzież, ale też niepełnosprawni i dorośli - mówił.

Jak zaznaczył prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, park wodny na Moczydle jest jedną z wielu inwestycji ratusza, mających na celu wspieranie aktywności fizycznej mieszkańców stolicy.

1/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 3/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 4/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 5/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 6/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 7/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 8/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 9/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 10/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 11/11 Otwarcie Parku Wodnego Moczydło fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl





















ab/ran