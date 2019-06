Nowy most na Białołęce. "To bardzo ważna inwestycja"

Informacje

Na Białołęce otwarto nowy most i rondo, które łączy Zdziarską i Kąty Grodziskie. Władze dzielnicy zapewniają, że inwestycja poprawi komunikacją we wschodniej części dzielnicy.



Most na rzece Długiej powstał w ramach modernizacji ulicy Zdziarskiej.

Nowa organizacja ruchu

- To bardzo ważna inwestycja dla Zielonej Białołęki, która nie tylko poprawi komunikację we wschodniej części dzielnicy, ale też usprawni dojazd do nowo powstającej szkoły w rejonie ulic Ruskowy Bród i Verdiego – powiedział Grzegorz Kuca, burmistrz Białołęki.

Decyzja dopuszczająca nowy most do ruchu wydana została 30 maja, później wprowadzono nową organizację ruchu. We wtorek rano komisja wydała zgodę na otwarcie mostu.

Stara przeprawa, która znajduje się niedaleko nowej, zostanie teraz rozebrana. Duże znaczenie ma również wybudowane rondo. "Dzięki tej inwestycji autobusy komunikacji miejskiej będą mogły skręcać z ul. Kąty Grodziskie w ul. Zdziarską" - podaje urząd dzielnicy Białołęka w komunikacie.

Koszt wyniósł ponad 13 milionów

"W ramach tego przedsięwzięcia zostały przebudowane odcinki dróg powiatowych (ulica Kąty Grodziskie i ulica Zdziarska od ulicy Ostródzkiej do mostu) oraz odcinek drogi gminnej (ulica Zdziarska od mostu w kierunku ulicy Verdiego)" – czytamy dalej w komunikacie urzędu dzielnicy.

Poza jednią powstają też chodnik i ścieżka rowerowa. Koszt inwestycji, który objął prace projektowe i budowlane a także wykupy gruntów wyniósł ponad 13 milionów złotych. Zakończenie prac budowlanych zaplanowane jest na październik tego roku.

