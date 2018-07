Nowy etap remontu na Puławskiej. Zmiany w ruchu i komunikacji

Informacje



W poniedziałek rozpocznie się następny etap wymiany torowiska na Puławskiej. Wróci ruch na skrzyżowaniu z Olkuską, a zamknięte zostanie skrzyżowanie z Odyńca. Na podstawową trasę wróci linia 195, a na objazdami pojadą linie 141 i 172.

Ruch poprzeczny przez skrzyżowanie z ulicą Olkuską zostanie przywrócony od poniedziałku. Tym samym od początku kursowania linii dziennych 195 wraca na swoją trasę podstawową.

Tego samego dnia zostanie zamknięty dla ruchu przejazd ulicą Odyńca przez skrzyżowanie z Puławską. Dlatego od początku kursowania linii dziennych do odwołania linie 141 i 172 zostają skierowane na poniższą trasę objazdową:

(tylko w kierunku krańców WITOLIN / SADYBA).: P+R AL. KRAKOWSKA / CH BLUE CITY - … - Odyńca - al. Niepodległości - Malczewskiego - Puławska - Dolna - Chełmska/ Sobieskiego - … - WITOLIN/ SADYBA.

Na skrzyżowaniu z Odyńca zamknięty będzie też przejazd rowerowy. Utrzymana zostanie za to możliwość przejścia przez pasy. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez tydzień.

Remont torowiska

Zmiany w związku remontem na Puławskiej fot. ZTM

Wszystkie zmiany są spowodowane remontem torowiska na Puławskiej, między Woronicza a parkiem Morskie Oko. Prace ruszyły na początku czerwca. Po ich zakończeniu ma tu powstać 1,7 kilometra zielonego torowiska o powierzchni około pięciu tysięcy metrów kwadratowych. Cztery przystanki zostaną przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Tramwajarze zapowiadają także nowe przejazdy na drogach dla rowerów oraz nową nawierzchnię na przejazdach drogowych i skrzyżowaniach.Remont powinien skończyć się do początku września. Do tego czasu wyłączony jest też ruch tramwajów na Puławskiej. Zawieszone zostały linie, a linieskierowany na trasy objazdowe.Na tory wyjechały za to tramwaje, kursujące na trasie: OS. GÓRCZEWSKA - Powstańców Śląskich - Wolska - al. "Solidarności" - al. Jana Pawła II - Chałubińskiego - Nowowiejska - Marszałkowska - gen. W. Andersa - most Gdański - Jagiellońska - ŻERAŃ FSO.Uruchomiona jest także, kursującą na trasie: METRO WILANOWSKA - Puławska - Marszałkowska (powrót Waryńskiego) - PL. KONSTYTUCJI 02 (przystanek dla wysiadających) - Marszałkowska - zawrotka na skrzyżowaniu z Wilczą - Marszałkowska - PL. KONSTYTUCJI 09.

