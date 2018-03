Nowy Dwór: Ewakuacja centrum handlowego. Wyciek gazu

Informacje

Chodzi o centrum handlowe przy ulicy Warszawskiej. Jak podała straż pożarna, ewakuowano około 130 osób, w tym 50 pracowników.

"Zabezpieczamy to miejsce"

- Centrum jest zasilane gazem z dwóch podziemnych zbiorników, które znajdują się na zewnątrz budynku. Na jednym z nich rozszczelnieniu uległ zawór - informuje Tomasz Wołoszyn z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

I dodaje, że choć stężenie gazu w promieniu kilkunastu metrów od zaworu nie jest duże, to wciąż się ulatnia. - Dlatego podjęliśmy decyzję, żeby ewakuować całe centrum, czyli klientów i pracowników - wyjaśnia.

Żeby naprawić rozszczelniony zawór, konieczne jest odessanie gazu znajdującego się w zbiorniku. Strażacy czekają na przyjazd cysterny. - Zabezpieczamy to miejsce, postawione są tak zwane kurtyny wodne, ponieważ w sąsiedztwie jest stacja transformatorowa centrum handlowego – mówi Wołoszyn.

Jak zaznacza, zbiorniki należą do centrum handlowego, a nie do sieci miejskiej, więc mieszkańcy nie będą mieli problemów z dostawami gazu. Zamknięty jest parking należący do galerii.



Akcja służb nie powoduje dużych utrudnień dla kierowców. Jedynie na sąsiednich drogach wewnętrznych przejazd może być czasowo ograniczony.

