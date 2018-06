Nowy buspas już za tydzień

Informacje

Buspasy dla Warszawy fot. UM

Już w przyszłym tygodniu autobusy na Kijowskiej pojadą buspasem. W tym roku przyjdzie też czas na wytyczenie drogi tylko dla autobusów między innymi na Raszyńskiej - pomiędzy Filtrową a Koszykową.

– W poniedziałek ogłosiliśmy powstanie kolejnego buspasa. Już za tydzień zostanie on uruchomiony na Pradze-Północ, na ulicy Kijowskiej. Nie jest to jednak ostatni wydzielony pas dla autobusów, jaki planujemy uruchomić w tym roku. Już teraz mogę zapowiedzieć, że buspas na pewno pojawi się na Raszyńskiej. Wytyczenie kolejnych poprzedzą szczegółowe analizy, które pomogą nam podjąć ostateczne decyzje – powiedziała Renata Kaznowska, wiceprezydent Warszawy.

Buspas na Raszyńskiej

Na Raszyńskiej buspas powstanie pomiędzy Filtrową a Koszykową, czyli w kierunku pl. Zawiszy. Według informacji podanych przez miasto, będzie działać w szczycie komunikacyjnym, czyli w godzinach 7.00-10.00 i 14.00-19.00. Autobusy poruszać się będą wydzielonym pasem niemal do samego skrzyżowania z Koszykową.

"Przeprogramowana zostanie również sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu z Filtrową. Według analiz funkcjonowanie buspasa skróci czas jazdy autobusów o ok. 100 sekund, czyli o około 40 procent" -informuje miasto.

Wdrożenie zmian planowane jest jeszcze w wakacje.

Buspasy w Warszawie fot. UM

Kolejne plany

W dalszej kolejności miasto sprawdzi możliwość wprowadzenia pasów dla autobusów na Bitwy Warszawskiej 1920 r., na odcinku od Grójeckiej do ronda Zesłańców Syberyjskich. Tę inwestycję zaplanowano na 2019 rok.

Rok później ratusz sprawdzi, czy utworzenie buspasa możliwe jest w alei Prymasa Tysiąclecia, na odcinku od Wolskiej do ronda Zesłańców Syberyjskich.

Urząd miasta pod rozwagę weźmie też wyznaczenie pasów dla autobusów na Puławskiej od Południowej Obwodnicy Warszawy do alei Wilanowskiej oraz z Dolinie Służewieckiej między Rodowicza "Anody" i aleją Wilanowską.

Jednak na te inwestycje warszawiacy będą musieli poczekać. Planowane są one po zakończeniu budowy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Najpierw analizy

Miasto zapewnia, że każdorazowo wprowadzenie buspasa poprzedzają szczegółowe analizy, które pozwalają ocenić faktyczną skuteczność jego działania. Specjaliści zwracają uwagę na takie czynniki jak: natężenie ruchu pojazdów transportu zbiorowego, godziny, w jakich funkcjonuje buspas, straty czasowe w ruchu komunikacji miejskiej występujące przed wprowadzeniem usprawnienia, liczbę skrzyżowań oraz długość odcinków prostych (od skrzyżowania do skrzyżowania).

Na razie 33 buspasy w Warszawie liczą niespełna 66 km. Jak przypomina miasto, najdłuższa taka trasa to ciąg ulic Radzymińska - alei "Solidarności" od Krynoliny na Zaciszu do Andersa na Muranowie. Klasyczny buspas jest do Targowej, dalej torowisko tramwajowo-autobusowe. Ma on w sumie 7775 m.

Najkrótszy ma z kolei zaledwie 95 m. Został wytyczony na Targowej, na odcinku od Zamoyskiego do Mackiewicza. Ponad połowa buspasów obowiązuje całodobowo przez cały tydzień. Pozostałe funkcjonują zazwyczaj w godzinach szczytu komunikacyjnego w dni robocze.

kz/pm