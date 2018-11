Noworodki dostaną wyprawkę od miasta. Pierwsi rodzice testują jej zawartość

Informacje

Ruszył pilotaż kolejnego programu, który ma wesprzeć rodziny. Pierwsze zaczęły już testować zawartość wyprawki dla noworodków. Od 1 kwietnia 2019 roku, na wniosek rodziców mieszkających i płacących podatki w stolicy, otrzyma ją każdy maluch.

Pierwsze wyprawki od miasta przekazała noworodkom i ich rodzicom prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. W Pałacu Ślubów otrzymały je trzy rodziny.

W pilotażowej wersji wyprawki znalazły się produkty niezbędne dla dzieci w pierwszych tygodniach ich życia. Rodzice odebrali kosz Mojżesza lub pudełko z materacem dla noworodka. Do tego komplet ubranek, kocyk, ręcznik, pieluchę wielorazową z wkładami, zestaw higieniczny w etui (m.in. termometr, nożyczki, szczotka do włosów, aspirator, cążki, nożyczki i szczoteczka do dziąseł). W paczce znalazły się też termometr do kąpieli, gryzak, książeczka i produkty pielęgnacyjne.

Pomysł mieszkańców

Prezydent Warszawy podkreśliła, że pomysł wręczania przez miasto wyprawek pochodzi od samych warszawiaków. Pod petycją o taką wyprawkę podpisało się 800 rodziców. Wyjaśniła, że wręczając wyprawkę pierwszym trzem rodzinom, miasto rozpoczyna program pilotażowy. Będą do niego włączane kolejne rodziny, by ocenić, czy wyprawki spełniają oczekiwania.

Ostatecznie rodziny zadecydują, co znajdzie się w wyprawkach. Gronkiewicz-Waltz wyjaśniła, że pierwsze skompletowano po konsultacjach, a pilotaż jest na wypadek, gdyby "trzeba było coś poprawić". Zestawy są dla dzieci w wieku jednego miesiąca.

Od kwietnia pełny program

Regularny program wsparcia ma obowiązywać od 1 kwietnia 2019 r. i obejmie wszystkie noworodki, których rodzice płacą w Warszawie podatki i wystąpią o wyprawkę - w ciągu miesiąca od urodzenie dziecka - z odpowiednim wnioskiem. Wyprawki trafią bezpośrednio do domów. Ich wartość wyniesie około 550 złotych.

Otrzymanie wyprawki nie będzie zależeć od dochodów rodziców. W przyszłym roku miasto ma być gotowe na ofiarowanie wyprawki każdemu warszawskiemu noworodkowi. W 2017 roku było ich w stolicy 21 tysięcy.

Rodziny mogą się zgłaszać po wyprawki w ramach programu pilotażowego. Wnioski można składać w urzędach stanu cywilnego przy Andersa i alei Solidarności.

Docelowo, po 1 kwietnia 2019 r., wnioski będzie przyjmować każdy urząd stanu cywilnego.

