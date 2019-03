Nowoczesny SOR w Międzylesiu gotowy

Informacje

Nowy SOR w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym Piotr Nowak / PAP

Szpitalny Oddział Ratunkowy w międzyleskim szpitalu specjalistycznym w Wawrze po remoncie zmienił się nie do poznania. Zyskał nie tylko wyremontowane wnętrze, ale również nową aparaturę ratującą życie i wyposażenie medyczne.

Odnowiony i w pełni wyposażony

W czwartek odbyło się uroczyste otwarcie oddziału. Prace trwały trzy lata. Na modernizację przeznaczono 12 milionów złotych, z czego 11,9 mln zł stanowiły środki przyznane przez samorząd województwa mazowieckiego.

W czasie remontu rozbudowano pomieszczenia w budynku B i C, zamontowano nowe windy, wykonano prace wodno-kanalizacyjne i zainstalowano wentylację. Przeprowadzono również roboty drogowe wokół szpitala i doświetlono podjazd dla karetek.

Dzięki środkom z budżetu województwa zakupiono nowe stoły operacyjne oraz stoły do badań i opatrunków, lampy operacyjne i zabiegowe, fotele ginekologiczno-urologiczne i wózki do przewożenia chorych. Szpitalne sale wyposażono w nowe meble, gruntownie wyremontowano również łazienki i sanitariaty.

Oddział zyskał nowoczesny sprzęt niezbędny do ratowania życia taki jak: nowe aparaty RTG i EKG, tor wizyjny do tamowania krwawienia, zestawy endoskopowe, aparaty do znieczulenia z respiratorem, zestawy monitorujące i kardiomonitory.

"Istotna inwestycja"

W czwartkowym uroczystym otwarciu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wzięli udział między innymi marszałek Adam Struzik, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc, dyrektor Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego Jarosław Rosłon i personel.

- To niezwykle istotna inwestycja. Bardzo się cieszymy, że oddajemy ten nowy obiekt. Uważamy, że ten szpital musi mieć odpowiednie warunki do ratowania i leczenia ludzi. SOR to miejsce, w którym decyduje się o życiu człowieka – powiedział marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

PAP/mp/ran