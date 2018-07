Nowoczesna: 470 zgłoszeń gwałtów rocznie - potrzebne specjalne procedury

Informacje

Konferencja Nowoczesnej fot. materiały prasowe

Nowoczesna zaapelowała do władz Warszawy o wprowadzenie miejskich procedur postępowania na wypadek gwałtu i molestowania seksualnego. Miałyby objąć pomoc psychologiczną i prawną dla ofiar napaści seksualnych, bezpłatne badania i dostęp do tabletki "dzień po".

O wprowadzenie przez miasto rozwiązań prewencyjnych i zwiększających skuteczność ścigania sprawców przestępstw seksualnych przedstawiciele Nowoczesnej apelowali we wtorek na briefingu przed siedzibą Straży Miejskiej.

"Każda kobieta zasłużyła na pomoc"

Jak mówiła członkini Nowoczesnej i działaczka nieformalnej grupy Czarny Protest Aleksandra Śniegocka-Goździk, wprowadzone przez miasto procedury objęłyby pomoc psychologiczną, pomoc prawną, obowiązkowe i bezpłatne badania na obecność chorób wenerycznych i infekcji intymnych oraz dostęp do tabletki "dzień po".

- Każda kobieta zasłużyła na to, żeby miasto objęło ją opieką i ochroną - powiedziała. Zapowiedziała zwrócenie się do kandydata PO i Nowoczesnej na prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i do prezydent miasta Hanny Gronkiewicz-Waltz, żeby jak najszybciej wprowadzili zaproponowane procedury.

Poseł Nowoczesnej Paweł Rabiej powiedział, że w ubiegłym roku w Warszawie zanotowano około 470 zgłoszeń gwałtów, jednak - jak stwierdził - "w rzeczywistości jest ich znacznie więcej, tylko kobiety po prostu tych napaści na tle seksualnym nie zgłaszają policji".

- Nie zgłaszają dlatego, że obawiają się procedur, które wtedy występują. Policja bardzo często jest obojętna, zniechęca do tego, żeby iść ścieżką prawną. (...) Traktuje kobiety ze sceptycyzmem. Tak, że rzeczywista liczba gwałtów i napaści na tle seksualnym w Warszawie jest zdecydowanie większa - powiedział Rabiej.

Jak mówił, przedstawiciele Nowoczesnej proponują, aby w strukturach miasta, w straży miejskiej i w ramach numeru alarmowego 112 powstała specjalna ścieżka, która ofiarom przemocy seksualnej zapewni bardzo szybką pomoc.

- Jest niezbędna, żeby miasto pokazało, że nie stoi po stronie przestępców, gwałcicieli, ale stoi po stronie porządku i po stronie ofiar przemocy seksualnej - zaznaczył Rabiej.

PAP/kz/mś