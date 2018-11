Nowe władze Śródmieścia wybrane

Informacje

Nowy zarząd Śródmieścia fot. urząd dzielnicy

W Śródmieściu miejscami w radzie podzieli się: Koalicja Obywatelska (42,28 procent głosów i 15 mandatów) oraz Prawo i Sprawiedliwość (26,56 procent głosów - 10 mandatów). W czwartek odbyła się sesja, podczas której wybrano nowy zarząd.

Nowy-stary burmistrz

Informacje Badał katastrofę smoleńską, został wiceburmistrzem Bemowa Urszula Kierzkowska została nowym burmistrzem Bemowa. Jednym z jej zastępców będzie znany specjalista do spraw badania katastrof lotniczych Maciej Lasek.... WIĘCEJ »

Na fotelu burmistrza bez zmian. Zasiądzie w nim związany od 2000 roku z warszawskim samorządem Krzysztof Czubaszek.

Był już rzecznikiem prasowym, głównym specjalistą, naczelnikiem wydziału i zastępcą burmistrza.

- Jest to dla mnie nie tylko ogromne wyróżnienie, ale również zobowiązanie – do jeszcze intensywniejszej pracy na rzecz śródmiejskiej społeczności. Nie ograniczymy się do kontynuacji dotychczasowych programów – już jutro rozpoczynamy prace nad kolejnymi działaniami – powiedział Czubaszek podczas sesji Rady Dzielnicy Śródmieście.

Funkcję burmistrza pełni od 30 maja 2017 roku.

Zastępcy burmistrza

Na pozycji wiceburmistrza utrzymał się Wojciech Matyjasiak, który w latach 2015–2017 był zastępcą burmistrza Dzielnicy Ursynów, nadzorującym sprawy oświaty i wychowania oraz pracę Wydziału Obsługi Mieszkańców. Z kolei funkcję zastępcy burmistrza Śródmieścia pełnił od 30 maja 2017 r.

Dotychczas zajmował się sprawami architektury i budownictwa, zamówień publicznych oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a od 1 lipca dodatkowo sprawami reprezentacji Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych (jako właściciela lokali).

Kolejnym wiceburmistrzem został radny Śródmieścia z ośmioletnim stażem Paweł Martofel, który w poprzedniej kadencji był wiceprzewodniczącym oraz przewodniczącym Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Śródmieście. W tegorocznych wyborach samorządowych startował do rady miasta, ale bezskutecznie.

Wiceburmistrzem została też Magdalena Wojciechowska, która od 2014 r. uczy przedsiębiorczości oraz ekonomii wychowanków LXII Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Generała Broni Władysława Andersa. Jest twórcą Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego, który funkcjonuje w tej placówce.

Zastępcą burmistrza będzie też Tomasz Bratek, który od 16 lat zajmuje się edukacją, zamówieniami publicznymi oraz zarządzaniem środkami unijnymi.

Nowi radni

Przypomnijmy, w tej kadencji mandaty radnych dostali: Marcin Rolnik, Katarzyna Magdzińska, Katarzyna Wiśniewska, Patryk Palczewski, Helena Łopińska, Daniel Łaga, Danuta Rudke, Anna Jannasz-Banasiewicz, Wojciech Chojnowski, Mariusz Rusiecki, Rafał Urzędowski, Anna Kałuska-Bolek, Małgorzata Żebrowska, Tomasz Woźniak, Alicja Nowak, Agnieszka Gierzyńska-Kierwińska, Aleksander Ferens, Elżbieta Kasprzak, Paweł Puławski, Agnieszka Soin, Grzegorz Rogólski, Bartłomiej Tyszka, Anna Wielowieyska, Łukasz Warsicki, Krystian Suchecki.

kz/ran