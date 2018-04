Informacje

Nowe wejście do zoo Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl

Wiosna w zoo, a wraz z nią zmiany. Od wtorku odwiedzający ogród będą mogli korzystać z nowej bramy wejściowej, wybudowanej od strony Jagiellońskiej. Wyremontowana została też aleja główna.

Nowa brama powstała na wysokości Brechta, nieopodal przystanków tramwajowych Ratuszowa - zoo. Warszawiacy wchodzący od tej strony do ogrodu rozpoczynają zwiedzanie od wybiegu dla małp człekokształtnych.

Wejście ma drewnianą elewację - po to, by była spójna z drewnianymi pawilonami znajdującymi na terenie ogrodu. Wewnątrz bramy znajduje się klimatyzowany budynek, a w nim kasy i niewielkie zaplecze sanitarne. Obok tradycyjnego stanowiska kasowego, pojawiły się też biletomaty oraz kołowroty liczące frekwencje.

"Potrzebne inwestycje"

Nowe wejście - jak podkreślił na poniedziałkowej konferencji wiceprezydent Michał Olszewski - to prezent na 90. urodziny, które w tym roku obchodzi warszawskie zoo. Podobnie zresztą jak wyremontowana aleja główna.

- Widzimy jak bardzo potrzebne były to inwestycje. Wystarczy tylko przypomnieć, że w ubiegłym roku nasze zoo odwiedziło blisko 787 tysięcy gości. To właśnie z myślą o nich realizujemy te przedsięwzięcia, tak by ruch odwiedzających w ogrodzie mógł odbywać się jak najsprawniej - przekonywał wiceprezydent.

- O tym jak bardzo oczekiwana przez warszawiaków była budowa nowego wejścia może świadczyć fakt, że nawet zgłosili taki projekt do budżetu partycypacyjnego - dodała radna Aleksandra Gajewska.

Aleja po remoncie - równa i zielona

Jeśli chodzi o aleję, ta została już wyremontowana na odcinku od wejścia od strony Ratuszowej, aż do otwartego w ubiegłym roku wybiegu dla panter śnieżnych. Fragment ten zyskał nową, równą nawierzchnię, ławki oraz śmietniki. Prowadzone są tu jeszcze prace wykończeniowe związane m.in. z uzupełnianiem elementów ogrodzenia czy ustawianiem dekoracyjnych lamp oświetleniowych.

- Wymienione części składowe remontu alei to tylko elementy widoczne gołym okiem. Dla ogrodu nie mniej ważne były te prace, które działy się pod ziemią. To właśnie dzięki nim w ogrodzie zmodernizowana została sieć wodociągowo-kanalizacyjna, instalacje elektroenergetyczne, a także ułożony został światłowód - wyliczał Andrzej Kruszewicz, dyrektor Miejskiego Ogrodu Zoologicznego.

Prace cały czas trwają na północy ogrodu - od wybiegu irbisów aż do wejścia od strony mostu Gdańskiego. Są to prace ziemne, które wymuszają zwężenie ciągów komunikacyjnych, a częściowo także ich zamknięcie.

Wszystkie roboty na ponadkilometrowej długości alei głównej warszawskiego zoo powinny zakończyć się w trzecim kwartale tego roku.

1/5 Nowe wejście do zoo fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 2/5 Nowe wejście do zoo fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 3/5 Nowe wejście do zoo fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 4/5 Nowe wejście do zoo fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl 5/5 Nowe wejście do zoo fot. Lech Marcinczak, tvnwarszawa.pl









kw/r