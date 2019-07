Nowe umowy na wywóz śmieci. Sprawdź, gdzie będą zmiany

Informacje

Od 1 lipca odpady odbiorą nowi operatorzy fot. Shutterstock



Od poniedziałku zaczynają obowiązywać umowy na odbiór odpadów komunalnych z nowymi firmami. Nie we wszystkich dzielnicach ratuszowi udało się wybrać docelowego operatora.

Jak zapowiada ratusz, umowy podpisane z wykonawcami pod koniec marca, będą obowiązywały przez najbliższe trzy lata. Wchodzą w życie 1 lipca, bowiem zgodnie z warunkami umów, firmy miały trzy miesiące na przygotowanie się do rozpoczęcia odbiorów.

Gdzie spodziewać się zmian?

Zmian mogą spodziewać się mieszkańcy czterech dzielnic: Bielan, Żoliborza, Białołęki i Targówka. W pierwszych dwóch odpady odbierze firma Byś, natomiast dwie kolejne obsługiwać będzie konsorcjum firm Partner i Jarper.

Na Mokotowie oraz w Wawrze, Rembertowie i Wesołej odpady na razie odbierać będą dotychczasowi wykonawcy. Jak wyjaśnia wiceprezydent Michał Olszewski, przetarg na odbiór śmieci na Mokotowie został już rozstrzygnięty, podpisano też umowę z konsorcjum firm Remondis i Suez. Ale świadczenie usług rozpocznie się dopiero za trzy miesiące - 1 października.

- Natomiast w przypadku Wawra, Rembertowa i Wesołej postępowanie przetargowe jeszcze trwa. Wykonawcy mają czas na składanie ofert do 8 lipca - mówi tvnwarszawa.pl wiceprezydent Olszewski.

W pozostałych dzielnicach nowe umowy zostały zawarte z dotychczasowymi firmami. To ich oferty zostały uznane za najkorzystniejsze w postępowaniu przetargowym.

System odbioru odpadów w Warszawie fot. Urząd Miasta

System odbioru opadów w stolicy:

(Bielany i Żoliborz) firma BYŚ Wojciech Byśkiniewicz,

(Białołęka i Targówek) konsorcjum Partner sp. z o.o., PARTNER Dariusz Apelski i JARPER sp. z o.o.,

(Mokotów) spółka miejska MPO,

(Ochota, Ursus i Włochy) spółka miejska MPO,

(Praga Południe i Praga Północ) firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska,

(Rembertów, Wawer, Wesoła) firma P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska,

(Śródmieście) spółka miejska MPO,

(Ursynów i Wilanów) konsorcjum SUEZ Polska Sp. z o.o. i Remondis Sp. z o.o.,

(Wola i Bemowo) spółka miejska MPO.

Urzędnicy zapewniają, że wdrażanie nowego systemu jest na bieżąco monitorowane. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące jakości usług firm odbierających należy zgłaszać poprzez Miejskie Centrum Kontaktu Warszawa 19115 (stronę internetową, aplikację mobilną lub telefon).

Pięć frakcji zamiast trzech

Od 1 stycznia w Warszawie obowiązuje nowy system śmieciowy, zgodny z rozporządzeniem ministra środowiska z lipca 2017 roku. Odpady zbierane są teraz w podziale na pięć frakcji: zmieszane, szkło, papier, odpady ulegające biodegradacji, metale i tworzywa sztuczne. Wcześniej dzielono śmieci na trzy frakcje: suche segregowane, mokre zmieszane oraz szkło.

Nowe, bardziej wymagające zasady segregacji odpadów były wprowadzane stopniowo. "W tym systemie najważniejsze jest to, aby jak najmniej odpadów wpadało do czarnego pojemnika (tu powinny wpadać tyko odpady resztkowe). Odpady surowcowe, takie jak papier wyrzucać do niebieskiego pojemnika, tworzywa sztuczne i metale do pojemnika żółtego, szkło do pojemnika zielonego, do pojemnika brązowego bio" – tłumaczy ratusz.

Na początku stycznia ruszyła też miejska kampania, która zachęca do segregowania odpadów i podpowiada, jak należy to robić. Każdy mieszkaniec ma dostęp do informacji w swoim urzędzie dzielnicowym, komunikacji miejskiej, prasie dzielnicowej, mediach społecznościowych. Materiały informacyjne są dostępne na stronie www.czysta.um.warszawa.pl.

kk/ran