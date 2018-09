Nowe szkoły, parkingi i dom kultury. Pomysły Trzaskowskiego na Żoliborz

Informacje

Rafał Trzaskowski na Żoliborzu fot. Rafał Guz / PAP

Wiceszefowa sztabu wyborczego Trzaskowskiego Aleksandra Gajewska zwróciła uwagę podczas briefingu prasowego przy wejściu do Parku Stefana Żeromskiego, że przedstawiciele komitetu "spędzają w dzielnicy Żoliborz już kolejny dzień".

Trzy szkoły w pierwszej kadencji

Rafał Trzaskowski zauważył, że "wszyscy właściwie w Warszawie, gdziekolwiek nie jesteśmy, mówią o rozbudowie infrastruktury szkolnej, edukacyjnej". - To jest właściwie priorytet w każdej dzielnicy. Tutaj chodzi o to, żeby mówić o konkretnych lokalizacjach, stąd budowa nowych szkół i przedszkoli przy ulicy Anny German, przy ulicy Ficowskiego i przy Krajewskiego - zadeklarował.

Mówiąc o propozycji stworzenia większej liczby miejsc parkingowych w dzielnicy Trzaskowski podkreślił, że przede wszystkim chodzi o rozbudowę parkingu Park and Ride na Marymoncie. - To jest też sprawa niesłychanie istotna, bo wszyscy wiemy, że ten parking jest w tej chwili przeciążony, bardzo wiele osób zostawia tam samochody, przesiada się na komunikację miejską - poinformował.

Trzecia propozycja dotyczy budowy Żoliborskiego Domu Kultury. - Wiemy, że taka instytucja tutaj na Żoliborzu jest niesłychanie potrzebna. Rozmawialiśmy o tym również wczoraj; to jest jedna z tych deklaracji, którą ja składam - oświadczył polityk.

Dopytywany o plany budowy szkół i przedszkoli w dzielnicy Trzaskowski powiedział, że w tej chwili są wspomniane przez niego trzy nowe lokalizację dla szkół podstawowych.

- Wiemy, że zwłaszcza jeżeli chodzi o Żoliborz Południowy są olbrzymie potrzeby i to są te lokalizacje, w których będą budowane te nowe obiekty – powiedział Trzaskowski. Pytany o terminy podkreślił, że wszystko dotyczy najbliższej kadencji.

Parking pod placem Wilsona

Kandydat Koalicji Obywatelskiej był też pytany, czy jest w stanie zadeklarować, że nowe miejsca parkingowe nie będą powstawały kosztem istniejących pasów ruchu. - Wielokrotnie mówiłem, że tam gdzie będziemy budowali nowe miejsca parkingowe, będziemy przede wszystkim starali się o to, żeby to nie wpływało na ruch samochodowy w mieście - podkreślił Trzaskowski. Dodał, że w większości tych miejsc, w których deklaruje powstanie parkingów, "to są parkingi podziemne".

Trzaskowski poinformował, że "pierwsza taka inwestycja zacznie się przy Pałacu Kultury i Nauki". - Notabene tutaj, gdzie stoimy, pod placem Wilsona, mamy gotowy parking. Niestety jeszcze za czasów poprzedniej ekipy nie zostały zrobione tam zjazdy i wyjazdy. Będziemy na placu Wilsona dokładnie analizowali tę sytuację - zapewnił.

Jak już pisaliśmy nie raz, mowa jest o pustce technologicznej, która powstała razem ze stacją metra. Od 2005 roku mógł tam być podziemny parking - miejsce teoretycznie jest, ale dostosowanie do tego celu słono kosztuje. Koszt, w zależności od wariantu, szacowano na 20-30 mln zł.

