Nowe ścieżki w dwóch dzielnicach. Miasto otworzyło koperty w przetargu

Będą nowe drogi rowerowe fot. ZDM

Są chętni na budowę dróg rowerowych, które zostały wytypowane przez mieszkańców w budżecie obywatelskim: do Konstancina i na Pradze Północ. - Oferty będą teraz analizowane. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć, to projekty chcielibyśmy zrealizować w przyszłym roku - zapowiadają urzędnicy.

O otwarciu kopert w przetargach poinformował w mediach społecznościowych Pełnomocnik Prezydenta do spraw komunikacji rowerowej.

Pierwszy projekt nosi nazwę: "Rowerem w kierunku Konstancina". Zakłada przedłużenie ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Łukasza Drewny - od ulicy Przekornej na długości 270 metrów w kierunku Konstancina. W głosowaniu na budżet partycypacyjny pomysł ten zyskał poparcie 263 mieszkańców.

Jedna oferta

W przetargu na budowę drogi złożona została jedna oferta - Zakładu Usług Brukarskich ADROG. Firma zaproponowała kwotę ponad 627 tysięcy złotych i 5-letnią gwarancję.

Projekt ten został zgłoszony w budżecie na rok 2017 i wtedy też powinien zostać zrealizowany - zgodnie z zasadami BP, które nakazują realizację zwycięskich projektów w danym roku.

Przetarg na dokumentację projektową ogłoszono już w styczniu 2017 roku i rozstrzygnięto. Jednak wykonawca - jak czytamy na stronie miasta - "przekazał dokumentację z opóźnieniem (11.12.2017)". Przetarg na budowę ogłoszono zatem dopiero w sierpniu 2018 roku i unieważniono z powodu przekroczenia kosztorysu. Postępowanie ponowiono w październiku i teraz otwarto koperty.

Drogi rowerowe na Pradze

Drugi projekt to: "Bezpieczne przejścia dla pieszych i rozwój sieci tras rowerowych na Pradze". Został zgłoszony w budżecie na rok 2016 rok, zdobył 1842 głosy. W części został już zrealizowany. Wzdłuż ulicy Grodzieńskiej, po obu stronach jezdni, powstały pasy rowerowe oraz pasy do parkowania.

Do pełnej realizacji brakuje jeszcze kontraruchu na Brzeskiej, Czynszowej i Jasińskiego oraz przebudowy układu dróg rowerowych w rejonie Wybrzeża Szczecińskiego. Pierwszy przetarg na tę część został ogłoszony w październiku 2017 roku i unieważniony z powodu braku ofert. Drugi ogłoszono w sierpniu 2018 roku i ponownie unieważniono - tym razem z powodu przekroczenia kosztorysu. Trzecie podejście i kolejny przetarg ogłoszono w październiku.

Oferty złożyły dwie firmy. Pierwsza to znany z pierwszego projektu ADROG z kwotą nieco ponad 843 tysięcy złotych, druga - Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY, które zaproponowało ponad 1,3 mln złotych. Obie spółki zaoferowały 60-miesięczny okres gwarancji.

Analiza ofert

"Przedstawione kwoty są zbliżone do naszych kosztorysów dla tych inwestycji. Oferty będą teraz analizowane. Jeśli przetarg uda się rozstrzygnąć to projekty chcielibyśmy zrealizować w przyszłym roku" - czytamy na Facebooku pełnomocnika prezydenta do spraw komunikacji rowerowej.

W ramach przetargu miasto chciało wybrać także wykonawcę na trzeci projekt - "Usprawnienie ruchu rowerowego w dzielnicy Ursus". Nie zgłosił się jednak żaden chętny wykonawca.

