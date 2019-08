Nowe przęsła i szybsza podróż. Kończą remont mostu Gdańskiego

Informacje

Kończą się prace na moście Gdańskim fot. Wojciech Olkuśnik / PAP

- Inwestycja radykalnie zwiększa przepustowość mostu Gdańskiego. Nowa kolejowa przeprawa pozwoli przewoźnikom na lepsze wykorzystanie linii obwodowej. Kolej ma szansę stać się dla Warszawy i powiatów podwarszawskich podstawą publicznego transportu zbiorowego, gdyż przepustowość na moście zwiększy się trzykrotnie - powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Nowe przęsła

Prace są na ostatniej prostej. Kolejarze zapewniają, że zakończą się we wrześniu ().

Przeprawa ma dziewięć nowych stalowych przęseł. Końcowe prace obejmują tor i sieć trakcyjną. Wzmocniono także podpory, a nowe tory i sieć trakcyjna mają zapewnić sprawniejsze przejazdy pociągów.

Nowe przęsła były montowane na specjalnym "stole montażowym" po stronie Żoliborza. Następnie 250-tonowe konstrukcje były przesuwane w kierunku Pragi i osadzane na kamiennych podporach.

Za 75 milionów złotych

Inwestycja PKP PLK dostosowuje most do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 100 km/h dla pociągów towarowych. Wartość inwestycji to 75 mln zł, które pochodzą z budżetu państwa.

Most Gdański jest wyposażony w dwa tory. Kończony jest właśnie remont toru południowego, a przebudowa toru północnego zakończyła się w 2016 roku. Konstrukcja ta jest przystosowana do obsługi cięższych składów pasażerskich i towarowych. Pociągi pasażerskie mogą przejeżdżać tędy z prędkością 80 km/h, a towarowe 60 km/h.

Na tvnwarszawa.pl pokazywaliśmy demontaż ogromnych przęseł:

Demontaż przęseł na kolejowym moście Gdańskim Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

