21 nowych pojazdów dla SKM fot. KM



Szybka Kolej Miejska podpisała umowę na zakup 21 nowych pociągów. Dzięki nowej generacji składów typu "Elf" z bydgoskie Pesy, pociągi będą dłuższe i zostaną ponadto nowe połączenia.

Jak poinformował ratusz, to największy zakup w historii Szybkiej Kolei Miejskiej. Nowe pociągi pozwolą na uruchomienie kolejnych aglomeracyjnych połączeń, między innymi do Piaseczna i Ożarowa Mazowieckiego. Nowe składy będą pierwszymi z bezpłatnym dostępem do internetu dla pasażerów.

21 pociągów, szkolenia, symulator jazdy

Zgodnie z zamówieniem do Warszawy w ciągu dwóch lat od podpisania umowy, trafi 13 pociągów - osiem pięcioczłonowych i pięć czteroczłonowych. Zamówienie obejmuje także dostawę symulatora jazdy, przeszkolenie pracowników oraz wykonywanie wszelkich niezbędnych przeglądów i napraw przez okres 15 lat.

Natomiast do końca 2023 roku, stołeczny przewoźnik otrzyma pozostałe osiem pociągów – siedem pięcioczłonowych i jeden czteroczłonowy.



Wartość zamówienia podstawowego to 310,5 mln zł netto.

23 miliony pasażerów rocznie

Szybka Kolej Miejska uzyskała w tym roku dofinansowanie unijne do zakupu taboru i modernizacji zaplecza w wysokości 202,7 mln zł.



Pociągi warszawskiej Szybkiej Kolei Miejskiej przewożą ponad 23 miliony pasażerów rocznie. Od 2007 roku miasto zakupiło dla spółki 28 pociągów za kwotę ponad 474 mln złotych.

W kwietniu informowaliśmy o ponad miliardowym dofinansowaniu z Unii na nowe drogi i pociągi:

PAP/kz/b