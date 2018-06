Nowe ogrody do zabawy. Poszukiwane pięć miejsc

Informacje

Lokalizacje ogrodów można zgłaszać do 8 czerwca fot. tvnwarszawa.pl



Ratusz ogłosił konkurs na pięć lokalizacji, które w przyszłości zostaną zaaranżowane jako tereny do rekreacji. Mogą to być podwórka, skwerki, ale też nieużytki, które można pobudzić do życia. Propozycje należy zgłaszać do 8 czerwca. Ogrody mają powstać jeszcze w tym roku.

- W tej chwili poszukujemy odpowiednich miejsc dla ogrodów do zabawy. Odbywa się to w nowej formule, gdyż nie wskazujemy odgórnie lokalizacji, tylko pytamy mieszkańców, przede wszystkim dzieci, ich rodziców i sąsiadów, gdzie chcieliby żeby ogrody powstały i w jaki sposób chcą je zaaranżować - mówi wiceprezydent Michał Olszewski.

Konkurs na lokalizacje

Mieszkańcy już mogą zgłaszać lokalizacje, w których widzieliby takie ogrody. Aby to zrobić należy wejść na stronę internetową miejskiego Zarządu Zieleni i tam wypełnić specjalny elektroniczny formularz. Opis i zdjęcie należy wysłać do 8 czerwca.

Po zamknięciu zgłoszeń, w następnym etapie wszystkie wskazane przez mieszkańców miejsca będą weryfikowane pod kątem możliwości realizacji projektu na danym terenie. Rozstrzygnięcie konkursu i wybór pięciu zwycięskich miejscówek nastąpi 14 czerwca. Warto zgłaszać przemyślane lokalizacje, bo - jak podkreślają urzędnicy w komunikacie - w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń spełniających wymogi organizatorzy zastrzegają sobie prawo do samodzielnego wskazania lokalizacji.

Ogrody do zabawy mogą powstawać zarówno w centrum miasta, jak i w oddalonych od niego dzielnicach. - Zależy nam na wykorzystaniu lokalnych przestrzeni, jak podwórka, skwery, ale i nieużytki, które chcemy pobudzić do życia. Będziemy dążyć do takiej aranżacji tych miejsc, która pozwoli wykorzystać ich naturalne walory - mówi radna miasta Aleksandra Gajewska. - Celem tej inicjatywy jest pobudzanie wyobraźni naszych najmłodszych mieszkańców i zaznajomienie ich z tajnikami funkcjonowania przyrody - dodaje.

Indywidualna aranżacja

Urzędnicy, jak zaznacza wiceprezydent Olszewski, nie mają na razie żadnej konkretnej wizji ani projektów zapowiadanych ogrodów. Każdy z nich ma być tworzony indywidualnie "przez mieszkańców, których wesprą artyści zaangażowani w tę inicjatywę". Wiadomo jedynie, że ogrody mają być miejscem, gdzie - jak wskazują urzędnicy - dzieci będą mogły aktywnie spędzić czas i rozwijać swoją wyobraźnię w naturalnej przestrzeni. Będą budowane na terenach zielonych, wyłącznie z naturalnych materiałów: kamieni, szyszek, kory i pieńków.

Aranżacja ogrodów nastąpi w formie spotkań w plenerze i działań warsztatowych. Pomagać w tym będą artyści, wśród nich: Jaśmina Wójcik - artystka, edukatorka, autorka działań społecznych wokół tematu miasta, Robert Czajka - artysta, konstruktor, autor zabawek dla dzieci i scenografii teatralnej oraz Marta Trakul-Masłowska i Magdalena Kubecka związane z inicjatywą Jak działa miasto i Fundacją "Na miejscu".

Projekt na razie ma charakter pilotażowy. - W tym sezonie powstanie pięć takich miejsc, ale w zależności od tego jak duże będzie zainteresowanie mieszkańców, będziemy zastanawiali się nad kontynuacją tego przedsięwzięcia w przyszłym roku - zapowiada radna Gajewska.

