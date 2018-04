Nowe lokale, pływające pawilony, większe promy. Wisła gotowa na lato

Informacje



Nowe pawilony na bulwarach, pływające barki, większe promy kursujące między brzegami, rejsy do Serocka. Tegoroczny sezon nad Wisłą zapowiada się interesująco, jego oficjalne otwarcie nastąpi 5 maja.

Największa zmiana związana z bulwarami, to oczywiście zniesienie prohibicji, które radni przegłosowali dla bulwaru na odcinku od płyty Desantu do klubu Spójnia. Nowe zasady przyciągają nad rzekę setki osób, co pokazał już ostatni weekend (pierwszy na nowych zasadach). Dla jednych oznaczało to dobrą zabawę, dla innych hałas i śmieci. Niebawem pić legalnie będzie można także na Poniatówce (uchwała przegłosowana z inicjatywy radnych PO), więc także tam zapewne przybędzie imprezowiczów. Podczas środowej konferencji prasowej wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, zapewnił, że miasto monitoruje skutki nowego prawa. - Będziemy poprawiali sytuację sanitarną oraz związaną z odpadami - stwierdził.

Pływające pawilony

Olszewski powiedział, że wszystkie pawilony na bulwarach mają już operatora - firmę ZPR. Znajdują się w nich restauracje i kawiarnie, część już działa, w pozostałych trwają prace wykończeniowe. W jednym z obiektów będzie bar mleczny. - Zależało nam na tym, żeby bulwar nie zyskiwał miana przestrzeni ekskluzywnej. Chcemy, żeby była to przestrzeń niewykluczająca, w której każdy czuje się swobodnie i komfortowo - podkreślił wiceprezydent i przypomniał, że było to jednym z warunków konkursu.

Nowością są utrzymane w podobnej stylistyce barki na wodzie. - Dwa pawilony pływające stoją już przy bulwarze Karskiego. Są to obiekty, które mają podwójne funkcje - przystanków oraz obiektów gastronomicznych, dzięki czemu pojawi się nowa oferta gastronomiczna - zaznaczył.

- Warto pamiętać, że te barki, czy też bardziej pawilony, przy bulwarze będą tylko w części nowymi lokalami gastronomicznymi. To przede wszystkim przystanki żeglugowe, dzięki którym dostępność komunikacji rzecznej mocno się poprawi - dodał Marek Piwowarski, dyrektor Zarządu Zieleni. W pływających pawilonach znajdują się też ogólnodostępne toalety oraz tarasy widokowe.

Między brzegami i do Serocka

Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Wiesław Witek podkreślił, że z początkiem maja ruszają Warszawskie Linie Turystyczne, jednak w nowej, powiększonej formie. - Na pokład naszych przepraw wodnych będzie mogło wejść jednorazowo 21 osób, na promy kursujące z Podzamcza do zoo nawet 40, to prawie dwa razy więcej niż dotychczas - mówił Witek.

Od 1 maja do 16 września bezpłatne promy pod banderą WLT pływać będą na czterech trasach: Cypel Czerniakowski - Saska Kępa; most Poniatowskiego - Stadion Narodowy/plaża Poniatówka; Podzamcze - Zoo/plaża Rusałka (po 30 kursów w weekendy i 14 w dni robocze) oraz Nowodwory - Łomianki (30 kursów w weekendy i 7 w dni robocze).

Powracają także rejsy do Serocka. Statek w maju i czerwcu będzie pływał w soboty, niedziele i święta, w lipcu i sierpniu - w piątki, soboty i niedziele, a we wrześniu - w soboty i niedziele. Uczestnicy rejsu będą wyruszać o 9.00 z bulwaru Jana Karskiego (Podzamcze) by około 12.30 dopłynąć do Serocka. Po dwugodzinnej przerwie, statek wyruszy w drogę powrotną i około 18.00 ponownie znajdzie się w Warszawie. W rejsie może wziąć udział nawet 120 osób.

Wiesław Witek poinformował też, że już 27 kwietnia uruchomiona zostanie sezonowa linia autobusowa 385, która będzie kursować z placu Konstytucji, przez bulwary, do placu Wilsona.

Wkrótce przystań i pochylnia

- Kolejna nowość jest taka, że na Cyplu Czerniakowskim powstaje tak zwana Przystań Warszawa - miasteczko wodne, które będzie poświęcone organizacjom wodniackim - zapowiedział Olszewski. O projekcie pisaliśmy na tvnwarszawa.pl. - Jesteśmy zaawansowani w pracach, kończymy stan surowy zamknięty. W tym roku planujemy konkurs na operatora, który wyposaży obiekty i będzie w nich prowadził animację - dodał.

Z kolei Marek Piwowarski zdradził, że środowiska wodniackie zyskają w tym sezonie jeszcze jedno udogodnienie. - Już wkrótce planujemy ponowne uruchomienie wyremontowanej pochylni w Porcie Czerniakowskim - zapowiedział dyrektor Zarządu Zieleni. Poinformował również, że długo wyczekiwany bocznokołowiec Lubecki jest niemal gotowy. - Statek stoi na Odrze, trwają prace wykończeniowe. Po uruchomieniu stopnia wodnego Malczyce będzie mógł wypłynąć do Warszawy. Istotny będzie także stan Bałtyku, bo tamtędy będzie odbywała się podróż - tłumaczył.

Przewodniczący komisji sportu, rekreacji i turystyki Rady Warszawy Paweł Lech zapowiedział, że "od 9 czerwca, jeżeli warunki pogodowe, nie przeszkodzą, ruszy otwarta strefa aktywności sportowo-rekreacyjnej na plaży Poniatówka". - Tak, jak w zeszłym roku, będą boiska do piłki nożnej, plażowej czy siatkowej, będą się odbywały różne rozgrywki - poinformował.

Wcześniej otwarcie z przytupem

Ale wcześniej - w sobotę 5 maja - odbędzie się oficjalne otwarcie sezonu nad Wisłą. Wydarzenie potrwa od godz. 11.00 do 22.00 i toczyć się będzie na dwóch przeciwległych brzegach: plaży Rusałka i bulwarze Karskiego. W tym czasie warszawiacy będą mogli wziąć udział w jednym z relaksujących rejsów - tradycyjnymi łodziami, żaglówkami, katamaranem, nauczyć się podstaw pływania pychówką - jak i poszukać mocniejszych wrażeń na skimboardzie.

Nie zabraknie także innych aktywności sportowych. Będą rowery, kajaki, nartorolki, badminton czy frisbee. Odbędą się również zajęcia i warsztaty plastyczne dla najmłodszych. Wydarzenie, o godz. 20.30, zakończy koncert zespołu smyczkowego Red Heels na dachu nowej Barki Warszawskiej.

PAP/b