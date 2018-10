Nowe autobusy na gaz. Obsłużą cztery linie

Informacje

Jeszcze w sobotę na ulice wyjechało 16 ekologicznych autobusów. Kolejnych dziewięć dołącza w poniedziałek.

Alternatywne zasilanie

"Kontrakt z firmą Michalczewski został zawarty pod koniec kwietnia 2018 r. Zakłada on wykonywanie do końca 2026 r. przewozów 25 autobusami gazowymi oraz zapewnienie co najmniej 3 pojazdów rezerwowych. Firma zwyciężyła w przetargu, w którym ZTM premiował alternatywne źródła zasilania autobusów (to kryterium decydowało o 40 proc. przyznawanych ofercie punktów) oraz cenę za wozokilometr (60 proc. możliwych do przyznania punktów)" - podaje ZTM.

Nowe autobusy to 12-metrowe nowe pojazdy Scania Citywide LF wyposażone w klimatyzację, monitoring, biletomaty, system głosowego zapowiadania przystanków oraz ekrany LCD z informacją pasażerską.

Tapicerka ma warszawski wzór. Pojazdy mają systemy lokalizacyjne, a także łączność alarmową z centralą. Jak informuje ZTM, nowością są drzwi rozchylające się na zewnątrz pojazdu, dzięki temu pasażerowie mogą wygodniej wsiadać i wysiadać.

Cztery linie

Żeby podpisać kontrakt z Zarządem Transportu Miejskiego, przewoźnik musiał między innymi zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne do utrzymania pojazdów. Z kolei kierowcy muszą wykazywać się znajomością języka polskiego przynajmniej na poziomie średniozaawansowanym (poziom B1), znajomością układu komunikacyjnego, topografii Warszawy i okolic oraz przepisów porządkowych i taryfowych.

"ZTM wymagał także od przewoźnika, aby jego pracownicy byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Nowe autobusy gazowe można spotkać na liniach 118, 152, 178 i N14" - podaje ZTM.

