Nowa trasa wojskowej defilady, przejdzie Wisłostradą

Defilada wojskowa przejdzie Wisłostradą fot. Google Maps / TVN24

Defilada z okazji Święta Wojska Polskiego przejdzie w tym roku nową trasą - przez Wisłostradę. Jak zapowiada szef Ministerstwa Obrony Narodowej, będzie to "największa z organizowanych dotychczas defilad".

Wielka Defilada Niepodległości - bo pod takim hasłem organizowany jest przemarsz - odbędzie się 15 sierpnia. "W tym wyjątkowym dniu ulicami Warszawy defiladowym krokiem przemaszeruje ponad tysiąc żołnierzy i 900 rekonstruktorów, przejedzie prawie 200 najważniejszych wojskowych pojazdów, a na niebie zobaczymy ponad 100 samolotów i śmigłowców" - czytamy na stronie ministerstwa.

Nowa trasa

Tegoroczna defilada przejdzie Wisłostradą, a nie jak do tej pory Alejami Ujazdowskimi. Formacje biorące udział w defiladzie zgrupują się na odcinku od skrzyżowania z Krasińskiego do mostu Gdańskiego. Przemarsz wojsk i przejazd pojazdów rozpocznie się o godzinie 13 na skrzyżowaniu z Sanguszki, a zakończy na skrzyżowaniu z Karową.

"Punkt kulminacyjny będzie znajdował się przy parku fontann wodnych, gdzie defiladę przyjmie Andrzej Duda, prezydent RP, Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej oraz przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, rządu, w tym Mateusz Morawiecki, premier" - informują urzędnicy ministerstwa.



Defilada naziemna ma być podzielona na trzy główne części: pieszą, pojazdów oraz defiladę historyczną. W defiladzie lotniczej udział wezmą jednostki Sił Powietrznych i lotnictwa Wojsk Lądowych.

Nowa trasa defiladyfot. Google maps / tvn24.pl

Część naziemna defilady

Defilada naziemna i prezentacja elementów uzbrojenia będącego na wyposażeniu armii, rozpocznie się przemarszem 16 pododdziałów reprezentacyjnych Rodzajów Sił Zbrojnych i wojskowych uczelni z pocztami sztandarowymi, po których defilować będzie 60 samodzielnych pocztów sztandarowych jednostek Sił Zbrojnych RP.

Następnie defilować mają żołnierze amerykańscy, brytyjscy, rumuńscy i chorwaccy z Batalionowej Grupy Bojowej NATO stacjonującej w Orzyszu. Defiladę pieszą zakończą pododdziały i poczty sztandarowe organizacji proobronnych, klas mundurowych, Szwadronu Kawalerii Wojska Polskiego oraz Orkiestry Reprezentacyjnej.

Defiladę stworzy łącznie 200 pojazdów kołowych i gąsienicowych, w tym: transportery opancerzone Rosomak, moździerze Rak, armatohaubice Krab, samochody humvee, transportery Stryker, czołgi Abrams, Twardy i Leopard, a także transportery minowania narzutowego Kroton oraz rampa szturmowa i inne.

Z kolei w defiladzie historycznej ponad 900 rekonstruktorów ma tworzyć szyk z różnych epok. Około 650 rekonstruktorów pieszych i około 260 konnych w pięciu kolumnach marszowych zaprezentuje: wczesne średniowiecze, średniowiecze, wiek XVII, wiek XIX - okres powstań narodowych oraz wiek XX.

Część lotnicza defilady

Nad Warszawą, przelot wzdłuż Wisły w ramach defilady lotniczej wykona około 100 samolotów i śmigłowców. Rozpocznie ją przelot sześciu samolotów zespołu akrobacyjnego biało-czerwone Iskry, a zakończy przelot samolotów G550 oraz B737 do transportu najważniejszych osób w państwie, eskortowanych przez samoloty F-16 Jastrząb.

Podczas defilady lotniczej będzie można zobaczyć też między innymi śmigłowce: SW-4 Puszczyk, Mi-2, W-3 oraz samoloty TS-11 Iskra, M-28 Bryza, C-295M, C-130, M-346, F-16 Jastrząb, G550.



Ministerstwo podaje, że defiladę lotniczą najlepiej obserwować z wybrzeża Wisły pomiędzy mostami Gdańskim i Śląsko-Dąbrowskim.

Wielka Defilada Niepodległości to wspaniała okazja, by uczcić Święto Wojska Polskiego i setną rocznicę odrodzenia niepodległego Państwa Polskiego. Wspólnie świętujmy w tym wyjątkowym dniu! Zapraszam wszystkich 15 sierpnia, o godz. 13:00 do Warszawy na największą defiladę wojskową pic.twitter.com/A694O3r0Fo — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) 6 sierpnia 2018

Dwudniowe uroczystości

Uroczystości związane ze Świętem Wojska Polskiego odbędą się też 14 sierpnia. Przed siedzibą resortu obrony wręczone zostaną odznaczenia resortowe i wyróżnienia. Jeszcze tego samego dnia odbędzie się uroczyste zakończenie "Sztafety - 100-lecia Niepodległości" oraz Apel Pamięci na cmentarzu wojskowym na Powązkach.

Natomiast środowe uroczystości (15 sierpnia) zainauguruje msza w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, po której nastąpi złożenie kwiatów przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wręczy odznaczenia państwowe i nominacje generalskie. Potem, zgodnie z planem uroczystości o godzinie 13 ruszy opisywana Wielka Defilada Niepodległości.

Ostatnim punktem uroczystości będzie Wojskowy Piknik Żołnierski "Służymy Niepodległej” na błoniach Stadionu Narodowego.

kw/PAP