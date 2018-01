Nowa Rotunda "wychodzi" z ziemi

Informacje

Odbudowa Rotundy Lech Marcinczak/tvnwarszawa.pl



Pierwsze elementy nowej Rotundy wyłaniają się zza metalowych płotów na placu budowy przy skrzyżowaniu Marszałkowskiej z Alejami Jerozolimskimi. "Słupy w części podziemnej i słup centralny zostały już zamontowane. Cała konstrukcja Rotundy ma być gotowa do lutego" – pisze "Rzeczpospolita".

Postępy prac przy budowie nowej Rotundy obserwował reporter tvnwarszawa.pl. – Dotąd odbudowa przebiegała na poziomie prac podziemnych. Teraz zaczynają wyłaniać się pierwsze elementy szkieletu budynku. Konstrukcja powoli pnie się nad ziemią – opisuje Lech Marcinczak.

Na zdjęciach zrobionych przez naszego reportera widać, że pojawił się już centralny słup konstrukcji i mniejsze elementy wokół niego. - Prace przebiegają intensywnie. Na miejscu jest mnóstwo ciężkiego sprzętu - zauważa Marcinczak.

Jak podaje dziennika "Rzeczpospolita", 500-tonowa stalowa konstrukcja nowej Rotundy powstaje w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. Ma być gotowa do lutego. Kamień węgielny na budowie wmurowano w połowie września 2017 roku. Wcześniej - od marca - trwały prace związane z rozbiórką 50-letniego budynku i przygotowaniem terenu pod nową konstrukcję.

Stalowa konstrukcja

W rozmowie z "Rzeczpospolitą" Mirosław Cichy, z Grupy Kapitałowej Węglokoks, do której należy Huta Pokój opowiedział o szczegółach konstrukcji budynku.

- Stalowy szkielet Rotundy będzie się składał łącznie z 21-tonowego słupa o wysokości ponad 13,5 metrów, 13 słupów obwodowych podziemnych o wysokości 3,5–4 metrów i 48 słupów obwodowych naziemnych, których wysokość wyniesie 11–13 metrów, oraz stalowej korony, a cała konstrukcja, w której znajdą się także drobniejsze elementy stalowe, będzie ważyła ponad 500 ton – tłumaczy Cichy.

Zapowiada też, że większość stalowych elementów zostanie zabezpieczona przed korozją i pokryta specjalną przeciwpożarową farbą.

Jak czytamy w "Rzeczpospolitej" pierwsze części konstrukcji wyjechały z Rudy Śląskiej do Warszawy w połowie listopada. Ich transport jest logistycznym wyzwaniem, ponieważ są one przewożone w całości.

Koncepcja odbudowy

Projekt nowej Rotundy został wybrany w międzynarodowym konkursie w 2013 roku. Nadesłano na niego 214 prac z 79 krajów. Wygrała koncepcja polskiej pracowni architektonicznej Gowin&Siuta.

Budynek nowej rotundy ma pełnić zarówno funkcję komercyjną, jak i publiczną. "Funkcje bankowe w zrewitalizowanym budynku Rotundy zostaną zlokalizowane na parterze i w podziemiu. Przestrzenią publiczną będzie Salon Miejski obejmujący pierwsze piętro budynku. Ponad 500 mumożliwi realizację złożonych przez mieszkańców Warszawy pomysłów, takich jak między innymi: multimedialny punkt informacji, miejsce odpoczynku - spotkań, galeria sztuki, kawiarnia" – czytamy w komunikacie biura prasowego PKO BP.

Koncepcja odbudowy Rotundy zakłada, że zachowa ona dotychczasowy kształt, wielkość i elementy charakterystyczne dla architektury modernizmu. Jednocześnie stanie się nowoczesnym budynkiem. Konieczność rozbiórki była argumentowana tym, że szkielet budynku z częściami pochodzącymi z odbudowy z 1979 roku, zupełnie nie nadaje się już do użytkowania.

Oryginalne elementy

Początkowo zakładano, że nie zostaną wykorzystane żadne z części konstrukcyjnych starego budynku. W marcu stołeczny konserwator wstrzymał rozbiórkę Rotundy, próbując doprowadzić do wpisania budynku do rejestru zabytków. Nie udało się do tego doprowadzić, ale dzięki jego staraniom zadecydowano, że pewne elementy oryginalnej budowli znajdą się w nowym projekcie.

- Jako elementy ekspozycji mają być zachowane pewne elementy. To dźwigary dachu, kilka najlepiej zachowanych, a także górna część, tak zwany parasol. Te części znajdą się w nowej Rotundzie. Będą widoczne – zapewniał w kwietniu 2017 roku Michał Krasucki, stołeczny konserwator zabytków.

Powojenny modernizm

Rotunda została oddana do użytku w 1966 roku. Koncepcja budynku powstała w latach 60. jako zwieńczenie Pasażu Wiecha, w ramach projektu Ściany Wschodniej, czyli zabudowy wschodniej strony ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a ulicą Świętokrzyską. Zabudowa tego terenu stanowi jeden z najważniejszych przykładów powojennego modernizmu w Polsce.



15 lutego 1979 roku w budynku Rotundy wybuchł gaz, zginęło 49 osób, a ponad 110 zostało rannych. O odbudowie gmachu PKO władze zadecydowały tuż po eksplozji. Otwarcie zmodernizowanej Rotundy nastąpiło 27 października 1979 roku.

