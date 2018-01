Nowa obwodnica z lotu ptaka. Zobacz wizualizację

Informacje



Powstająca droga S2 od węzła Puławska do planowanego Lubelska ma być gotowa w połowie 2020 roku. GDDKiA pokazała którędy i w jaki sposób zostanie poprowadzona. Można zobaczyć, gdzie powstaną węzły, wiadukt, most czy wanna szczelna.

Długi tunel i most

Inwestycja podzielona jest na trzy odcinki. Pierwszy: od Puławskiej do Przyczółkowej. Na wizualizacji z lotu ptaka można zobaczyć między innymi tunel, który powstanie na Ursynowie – ma mieć około dwóch kilometrów. Przejdzie pod ulicami: Pileckiego, Stryjeńskich, Braci Wagów, pod I linią metra, Lanciego i Rosoła oraz Nowoursynowską, które również widać na filmie.Dalej widać wiadukt, który znajdzie się nad projektowaną ulicą Ledóchowskiej, a także węzeł przy Przyczółkowej.Tu zaczyna się kolejny odcinek. Trasa prowadzi następnie przez Wilanów, gdzie znajdzie się mostek nad Wilanówką aż do Wisły, gdzie zostanie zbudowany most złożony z dwóch bliźniaczych konstrukcji, osobnych dla każdej jezdni."Kolejnym obiektem zlokalizowanym na prawym brzegu Wisły jest wiadukt nad ulicą Ogórkową" - informuje lektor. Dalej powstanie węzeł przy Wale Miedzeszyńskim - skomunikuje S2 z Pragą Południe i Górą Kalwarią.Tu zaczyna się trzeci odcinek, który biegnie przez łąki i pola, a następnie w(pod Patriotów i linią kolejową). Później droga wchodzi na tereny leśne, gdzie znajdują się estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Na końcu znajduje się węzeł Lubelska, który ma połączyć S2 z planowaną autostradą A2 i trasą S17.Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, która pobiegnie przez: Ursynów, Wilanów i Wawer. Umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia oraz połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.ran