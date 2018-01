Informacje

Nowa linia autobusowa 376 fot. ZTM



Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi w poniedziałek nową linię. Autobus 376 ma ułatwić mieszkańcom dojazd do pociągów i tramwajów z Choszczówki, Płud i osiedla Marywilska.

Jak informuje ZTM, linia 376 zostanie uruchomiona, żeby wspomóc linię 176 na najbardziej obciążonym odcinku CHOSZCZÓWKA – BUDOWLANA. Autobusy 376 kursować będą w porannym oraz popołudniowym szczycie komunikacyjnym. Trasy będą się od siebie różniły.

W szczycie porannym trasa linii 376 będzie prowadzić: CHOSZCZÓWKA – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska – Raciborska – Mehoffera – Polnych Kwiatów – Parowozowa – Ołówkowa – Bohaterów – Czołowa – Marywilska – Wysockiego – Matki Teresy z Kalkuty – BUDOWLANA 06

Autobus wróci trasą: BUDOWLANA 06 – Matki Teresy z Kalkuty – Rembielińska – Bartnicza – Wysockiego – Marywilska – Czołowa – Bohaterów – Ołówkowa – Parowozowa – Polnych Kwiatów – Mehoffera – Raciborska – CHOSZCZÓWKA.

W przypadku szczytu popołudniowego linia 376 pojedzie trasą: CHOSZCZÓWKA – Raciborska – Przytulna – Henrykowska – Wyganowska – Raciborska – Mehoffera – Polnych Kwiatów – Parowozowa – Ołówkowa – Bohaterów – Czołowa – Marywilska – Wysockiego – Bartnicza – Rembielińska – Matki Teresy z Kalkuty – Wysockiego – BUDOWLANA 02.

Linia wróci ulicami: BUDOWLANA 02 – Wysockiego – Marywilska – Czołowa – Bohaterów – Ołówkowa – Parowozowa – Polnych Kwiatów – Mehoffera – Raciborska – CHOSZCZÓWKA.

Według ZTM różne trasy pozwolą mieszkańcom na dogodniejszy dojazd do tramwajów i pociągów oraz powrót do Choszczówki. Linie 176 i 376 kursować będą co 30 minut, a dzięki synchronizacji na wspólnym odcinku trasy będą pojawiały się na przystanku co 15 minut.

bb/b