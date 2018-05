Nominacje, marsze, pokazy i piknik. Plac Piłsudskiego będzie należał do strażaków

Informacje

Warszawski dzień strażaka fot. UM



W sobotę na placu Piłsudskiego odbędą się centralne obchody Dnia Strażaka. Strażacy z całej Polski pokażą wozy, którymi aktualnie jeżdżą na akcję, ale też te, którymi dysponowali ich poprzednicy.

Podczas wydarzenia strażacy zostaną promowani na pierwszy stopień oficerski, wręczone zostaną także nominacje generalskie. Uroczystość zakończy parada pododdziałów marszowych i pojazdów pożarniczych. Wcześniej - o godz. 9.30 - z okazji Dnia Strażaka zostanie odprawiona msza św. w kościele seminaryjnym w Warszawie.

Strażacy z całej Polski

Jak powiedział komendant główny PSP gen. brygadier Leszek Suski, w paradzie, która przejdzie od Ogrodu Saskiego i dalej Krakowskim Przedmieściem przed Kolumnę Zygmunta, weźmie udział około 800 strażaków i druhów ochotniczych straży pożarnych z całej Polski.- To będzie przejazd samochodów, ale nie tylko. Państwowa Straż Pożarna to 501 jednostek ratowniczo-gaśniczych, 335 komend powiatowych i miejskich, 16 komend wojewódzkich, ale również cztery szkoły, z których wszystkie, poza szkołą podoficerską, wystawią swoje kompanie honorowe. Również te kompanie wezmą udział w przemarszu. Przemaszerują także druhowie ochotniczych straży pożarnych - wyliczał gen. brygadier Leszek Suski.

Dodał, że odbędzie się również promocja na pierwszy stopień oficerski 318 absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.



Szef PSP powiedział, że podczas obchodów strażacy będą chcieli pokazać sprzęt, którym dawniej posługiwały się straże pożarne, oraz najnowszy, którym PSP dysponuje od niedawna. Pokazany zostanie również sprzęt ochotniczych straży pożarnych.



- Staramy się pokazać sprzęt, którym dysponowaliśmy kiedyś i teraz. Jest to bardzo trudne. Nasz kraj zawsze był wyniszczony, przechodziły tędy armie ze wschodu na zachód, z zachodu na wschód i każda armia, odchodząc, zabierała również sprzęt pożarniczy, tak, że tego sprzętu mamy bardzo niewiele, ale ten, który mamy, zaprezentujemy - zaznaczył.

Atrakcje dla dzieci

Jednocześnie z uroczystością na placu Piłsudskiego odbędzie się także piknik strażacki dla dzieci w Ogrodzie Saskim, w którego programie zaplanowano między innymi wystawę sprzętu, pokaz ratownictwa medycznego, układanie skrzynek, celowanie do tarczy wodą pod ciśnieniem. Chętni będą mogli także skoczyć na strażacką poduszkę lub sprawdzić się na mobilnej ściance wspinaczkowej. Wystąpią także orkiestry strażackie. Piknik potrwa od godziny 12 do 18.



- Oprócz tego organizujemy 100-lecie niepodległości państwa polskiego, a chciałem zauważyć, że strażacy przyczynili się do odzyskania niepodległości, bo również oni brali udział w walkach o niepodległość naszego kraju. Zorganizujemy wystawy w naszych muzeach pożarnictwa w Mysłowicach i Rakoniewicach, zorganizowana zostanie również wystawa obwoźna, która będzie przemieszczała się oczywiście po wszystkich naszych województwach - powiedział Suski.



Szef PSP poinformował również, że jeszcze w ubiegłym roku zdecydował, aby na masztach przed każdą jednostką PSP codziennie powiewała flaga narodowa. Flagi zostaną wciągnięte na maszty na uroczystych apelach 2 maja z okazji Święta Flagi i stulecia niepodległości Polski.

Patronuje im święty Florian

Międzynarodowy Dzień Strażaka jest obchodzony 4 maja. Patronem strażaków jest rzymski legionista św. Florian, który został zamęczony za wiarę i utopiony w rzece Anneso w górnej Austrii w 304 roku. Jego relikwie przywiózł do Polski (do Krakowa) w 1184 roku biskup Modeny na prośbę biskupa krakowskiego Gedki. Kult świętego rozwinął się w Polsce po roku 1528, gdy spłonęła dzielnica Krakowa - Kleparz, a z pożogi ocalał jedynie kościół św. Floriana.

Tak wyglądał Dzień Strażaka w 2017 roku:

