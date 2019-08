Nocny pożar w Piastowie. Jedna osoba nie żyje

Informacje

Nocny pożar w Piastowie fot. Shutterstock

Pożar wybuchł po godzinie 3 w kamienicy przy ulicy Ujejskiego.

- Około godziny 3.20 policjanci otrzymali zgłoszenie o dużym zadymieniu w jednym z mieszkań. Kiedy dojechali na miejsce, trwały już działania strażaków. Niestety po wejściu do lokalu ujawniono zwłoki mężczyzny - przekazała Marta Słomińska z pruszkowskiej policji.



Dodała, że w mieszkaniu nie było innych osób. - Zmarły najprawdopodobniej mieszkał samotnie. Możliwe, że doszło do zaczadzenia, ale to już będzie ustalał prokurator, który również przyjechał na miejsce pożaru - dodaje Słomińska.

W sprawie będzie prowadzone śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. - Na wniosek prokuratura, zwłoki zostały zabrane do Zakładu Medycyny Sądowej celem przeprowadzenia sekcji - przekazała policjantka.

Na miejscu pracowały trzy zastępy straży pożarnej.

mp/pm