Nocny pożar przy Jagiellońskiej. Spłonęły regały w sklepie

Informacje

Pożar w sklepie przy Jagiellońskiej fot. Kuba26 / Kontakt 24

W sobotę w nocy na Pradze Północ doszło do pożaru w sklepie spożywczym.

Pierwszą informację i zdjęcie otrzymaliśmy na Kontakt 24.

Zdarzenie potwierdziła policja. - Doszło do pożaru przy Jagiellońskiej 66a. Zgłoszenie dotarło do nas o godzinie 2.30. Prawdopodobnie ktoś podrzucił do sklepu substancję łatwopalną - poinformował Piotr Świstak z sekcji prasowej Komendy Stołecznej Policji. Dodał też, że do ugaszenia pożaru została wezwana straż pożarna.

- Na miejscu pracowały trzy zastępy. Ogniem zajęło się kilka regałów - mówił Łukasz Płaskociński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Nikt nie został ranny. Gdy wybuchł pożar, sklep był nieczynny.

Wyjaśnieniem przyczyny pożaru zajmie się policja. - Oględziny na miejscu przeprowadzi biegły z zakresu pożarnictwa - zapowiedział Świstak.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o samochodzie, który w piątek wieczorem zapalił się na Marszałkowskiej:

Akcja straży na Marszałkowskiej Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl