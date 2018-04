Informacje

"Z przykrością informujemy, że mimo wszelkich starań Nocny Market nie powróci w najbliższym czasie" - poinformowani organizatorzy zagłębia kulinarnego działającego do tej pory na terenie Warszawy Głównej. Tamtejszy dworzec niebawem ma zostać przebudowany. Market musi więc znaleźć nową lokalizację.



"Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by powrócić na teren dawnego dworca Warszawa Główna Osobowa. Odbyliśmy wiele rozmów i spotkań z zarządcami terenu, do dnia dzisiejszego mając nadzieję na pozytywne zakończenie sytuacji. Niestety rzeczywistość bywa brutalna. Kwestie formalne wygrały z dobrymi chęciami - Nocny Market na teren dworca na razie nie wróci" - piszą jego twórcy.

Nocny Market to targ działający w weekendy, w godzinach wieczornych, przez dwa ostatnie letnie sezony (w 2016 i 2017 roku). Z kilkunastu foodtrucków swoje popisowe dania sprzedawali tam mistrzowie wietnamskich kanapek, chińskich pierożków czy tradycyjnych burgerów. Były też lody, słodycze i rzemieślnicze piwo. Do tego fryzjer i pracownia tatuażu, a w nocy muzyka puszczana przez DJ-ów. Miejsce to cieszyło się dużą popularnością, o czym świadczyły spotykane tam każdorazowo tłumy.Jaka będzie przyszłość Nocnego Marketu? Na razie nie wiadomo. Pewne jest to, że na Dworzec Główny już nie wróci. "Odbyliśmy wiele rozmów i spotkań z zarządcami terenu, do dnia dzisiejszego mając nadzieję na pozytywne zakończenie sytuacji. Niestety, rzeczywistość bywa brutalna. Kwestie formalne wygrały z dobrymi chęciami" - czytamy w oświadczeniu.

"Przeszukaliśmy całą Warszawę pod kątem nowej lokalizacji. Znaleźliśmy i rozpatrywaliśmy kilka lokalizacji miejskich, w które (tak jak w przypadku peronów) chcieliśmy tchnąć nowe życie. Na chwilę obecną niestety to także się nie udało - ostateczne decyzje nie są zależne od nas" - przyznają dalej organizatorzy marketu.



Przez dwa sezony Nocny Market zdołał nazbierać kilka cennych nagród. Wyróżniony został w takich plebiscytach jak: Best Of Warsaw – Warsaw Insider (kategoria: Game Changer), Nocne Marki – Aktivist (kategoria: Miejsce Roku). Był też nominowany do nagrody Wdech 2016 - Co Jest Grane24 (Miejsce Roku) i Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy (Najlepsze Wydarzenie Architektoniczne).



Warszawę Główną niebawem czeka przebudowa. Polskie Linie Kolejowe planują przywrócić tam ruch kolejowy i obsługę pasażerów. W marcu podpisano budowę z wykonawcą, którym została spółka Trakcja PRKiI. Dworzec ma być gotowy jesienią 2019 roku. Koszt inwestycji to około 81 milionów złotych.



CZYTAJ WIĘCEJ O PLANACH PRZEBUDOWY DWORCA GŁÓWNEGO

Dworzec do przebudowyArtur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

