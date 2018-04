Noc Muzeów: 240 miejsc i kolejki. "One też mają swój urok"

Informacje



Już 19 maja czeka nas kolejna Noc Muzeów. - Tym razem w stolicy będzie można odwiedzić ponad 240 miejsc - poinformowały w czwartek władze Warszawy. Oprócz muzeów otwarta zostanie też między innymi Fabryka Czekolady Wedel, Komenda Główna Policji oraz ministerstwa i teatry.

- Formuła Nocy Muzeów jest mocno towarzyska, powiedziałbym, że jest to wschodnioeuropejski karnawał w Rio - stwierdził szef Biura Marketingu Miasta Robert Zydel. - Są kolejki, ale myślę, że to też ma swój urok. Bez kolejki można do muzeum przyjść na co dzień, a tej nocy stojąc w kolejce można na przykład kogoś sympatycznego poznać - dodał.

Wyjątkowa noc na wyjątkowe stulecie

Informacje Park Miniatur znalazł nowy dom Przeniesiony z gmachu przy Senatorskiej Park Miniatur będzie działać tymczasowo w ogródku Centralnej Biblioteki Rolniczej przy Krakowskim Przedmieściu.... WIĘCEJ »

- Zawsze staramy się nawiązywać do rocznic. W tym roku nie ma konkurencyjnego wydarzenia do 100-lecia odzyskania niepodległości. Następne sto lat będzie za sto lat, dlatego jesteśmy specjalnie wyróżnieni, jako pokolenia, które w tych czasach żyją - zaznaczyła prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

W ramach obchodów zostały przygotowane m.in wystawa fotografii "Nieistniejąca Warszawa - 48 obrazów nieistniejących ulic i budynków Warszawy z lat 1900-1916" w Fotoplastikonie oraz wystawa "Nie tylko nóżki! Kabarety i rewie dwudziestolecia międzywojennego w Polsce" w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Jak poinformował Zydel utworzona zostanie również kapsuła czasu - specjalna księga, w której będzie można wpisywać przesłanie dla ludzi, którzy będą żyli za sto lat - w 2118 roku. - Być może ten świat będzie wyglądał zupełnie inaczej, a ludzie wtedy żyjący będą się ekscytować 200-leciem niepodległości, tak jak my 100-leciem - podsumował.

Otwarty gabinet prezydent Warszawy

Informacje Trzy tysiące nowych "Rzeczy warszawskich" Ponad trzy tysiące nowych eksponatów zostanie zaprezentowanych w kolejnej części wystawy głównej w Muzeum Warszawy. Jej otwarcie zaplanowano na 9 czerwca. WIĘCEJ »

W nocy z 19 na 20 maja gabinet Hanny Gronkiewicz Waltz będzie otwarty dla zwiedzających. Osoby niewidome i słabowidzące będą mogły skorzystać z audiodeskrypcji.

- Wszyscy zobaczą, w jakich warunkach prezydent pracuje. Ja zawsze z rozrzewnieniem wspominam oglądany na zdjęciach gabinet prezydenta Starzyńskiego, który był 10 razy większy od mojego, ale nie narzekam - powiedziała Gronkiewicz Waltz.

Prezydent Warszawy opowiedziała też o swoim ulubionym muzeum.

- Moje ulubione miejsce to Muzeum Skłodowskiej-Curie. Jest to nasza jedyna kobieta, która została pochowana w Panteonie (w Paryżu - red.) już nie mówiąc o jej nagrodach Nobla. Muzeum znajduje się w fajnym miejscu, bo na Nowym Mieście. Pokazuje zainteresowanie chemią, bo chemia to świat. My też w jakimś sensie jesteśmy mądrą chemią - powiedziała.

Zapomniane legendy warszawskie

Robert Zydel zachęcał do odwiedzenia Muzeum Warszawy. - Tej nocy będzie tam specjalny program poświęcony zapomnianym legendom warszawskim oraz mrocznej stronie Warszawy, czyli opowieści o różnego rodzaju przestępcach i seryjnych mordercach, którzy grasowali w naszym mieście - opowiadał.

W Amfiteatrze w Łazienkach Królewskich odbędzie się pokaz multimedialny z cyklu "Muzeum Utracone". Są to projekcje filmów opowiadające o dziełach sztuki, które polska w trakcie wojny utraciła. Podczas Nocy Muzeów wyświetlony zostanie film "Królewski sen", przedstawiający losy dzieł z kolekcji króla Stanisława Augusta oraz historię jego letniej rezydencji.

Punkty informacyjne, specjalne linie muzealne

W tym roku podczas Nocy Muzeów działać będą dwa punkty informacyjne: na placu Defilad oraz pomiędzy Centrum Nauki Kopernik a Muzeum Sztuki Nowoczesnej. W punkcie będzie można dostać informator oraz herbatę i lemoniadę. Ponieważ będzie to jubileuszowa, 15. edycja Nocy Muzeów, dla stu piętnastolatków, którzy zgłoszą się do punktów informacyjnych zostały przygotowane prezenty.

Specjalne zabytkowe autobusy będą odjeżdżały z placu Defilad. Pojazdy nocnych linii muzealnych to autobusy typu Jelcz zwany ogórkiem, Ikarus i zabytkowe tramwaje.

PAP/kw/b