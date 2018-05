Informacje

Bilety na rejsy do Serocka już w sprzedaży fot. ZTM

Statek Zefir, który kursuje do Serocka zmienia trasę. Wszystko przez niski stan wody na Wiśle, co wiąże się z brakiem możliwości śluzowania.

Rejs Zefirem to kilkugodzinna wyprawa - w obie strony to aż 65 kilometrów. Statek płynie Wisłą i Kanałem Żerańskim. W Serocku podróżujący mają dwugodzinną przerwę na spacer lub odpoczynek na plaży nad Zalewem Zegrzyńskim.

Jak informuje Zarząd Transportu Miejskiego, od 2 maja do odwołania rejsy będą odbywać się jednak tylko na trasie Żerań – Serock – Żerań.

"W dniu rejsu pasażerowie dowiezieni zostaną autobusem z przystanku Podzamcze od strony Bulwaru (na wysokości Zamku Królewskiego)" - podaje ZTM.

Autobus odjedzie o godzinie 9.00 z przystanku Podzamcze 02 i po zakończeniu rejsu wróci w to samo miejsce. Na trasie powrotnej autobusu obowiązują przystanki warunkowe "na żądanie".

Przejazd będzie możliwy z biletem na rejs.

Weekendowa wycieczka

Statek pływa od 1 maja do 30 czerwca w soboty, niedziele i dni świąteczne a także 2 i 4 maja oraz 1 czerwca. W okresie od 1 lipca do końca sierpnia – w piątki, soboty, niedziele i dni świąteczne. Natomiast od 1 do 16 września – w soboty i niedziele.

Bilety można kupić w Punkcie Obsługi Pasażerów na stacji metra Dworzec Wileński w środy i czwartki w godzinach 16.00-20.00, piątki w godzinach 7.00-11.00 oraz w soboty od 8.00 do 12.00. Płacić można gotówką i kartą. Sprzedaż prowadzona jest także online.

kz/r