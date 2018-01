Auschwitz-Birkenau to miejsce niewyobrażalnych potworności i tragedii, nigdy nie możemy pozostać obojętni wobec zła - powiedział w sobotę sekretarz stanu USA Rex Tillerson podczas uroczystości przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie.

W sobotę odbyły się uroczystości 73. rocznicy wyzwolenia obozu w Auschwitz.

- W imieniu narodu amerykańskiego, jestem zaszczycony mogąc razem z naszymi polskimi przyjaciółmi, uczcić 73. rocznicę wyzwolenia obozu w Auschwitz-Birkenau. Auschwitz-Birkenau to miejsce niewyobrażalnych potworności i tragedii, natomiast musimy pamiętać, co wydarzyło się tam i w podobnych obozach podczas rządu terroru nazistów - mówił sekretarz stanu USA.

Szef amerykańskiej dyplomacji przekonywał, jak ważna jest pamięć o tych, którzy przeżyli śmierć swoich bliskich. - Chylimy również czoła przed wieloma aktami odwagi za strony tych, którzy schronili skazanych na śmierć, samych siebie wystawiając na niebezpieczeństwo - podkreślił Tillerson.

- Na tę okazje przypominam, że nigdy nie możemy pozostać obojętni wobec zła. Sojusz Zachodu postawił sobie za cel zabezpieczenie i zagwarantowanie, że nigdy nie dojdzie do tego ponownie. Jeden z największych synów Polski, papież Jan Paweł II, rozumiał czym była twarz zła, gdy mówił: nikomu nie wolno przechodzić obojętnie obok tragedii Shoah. Gdy świętujemy ten dzień, w milczącej pamięci powtarzajmy słowa naszego własnego zaangażowania: nigdy więcej, nigdy więcej - mówił szef amerykańskiej dyplomacji.

