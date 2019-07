"Nieznana substancja na Wiśle". Strażacy w akcji

Informacje

Wyciek nieznanej substancji na Wiśle Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Akcja służb dotyczy odcinka pomiędzy mostami Grota-Roweckiego a Gdańskim.

"Ustalamy, skąd wyciekła"

- Czuć zapach, jakby to była ropopochodna substancja, ale będziemy ustalać, co to jest dokładnie - mówi Michał Konopka ze straży pożarnej.

Ratownicy zapewniają, że płyną w stronę mostu Grota, by zastopować przepływ substancji. - Zapory są w drodze, będą ustawiane na rzece - zapewnia Konopka.

Na miejscu jest również policja. - Ustalamy, skąd wyciekła ta substancja - mówi Kinga Czerwińska z komisariatu rzecznego.





