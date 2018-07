Niezatapialna "zawalirzeka". Urzędnicy: nie możemy jej usunąć

Informacje

Urzędnicy twierdzą, że nie mogą usunąć barki fot. Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

Jeszcze w marcu stała przechylona z zalanym wodą dolnym pokładem, w ostatni weekend spłonęła.

"Wyślemy ponownie pismo"

Wiceprezydent Warszawy przekonuje, że decyzyjne w sprawie obiektów na Wiśle jest Państwowe Gospodarstwo Wodne "Wody Polskie".

- Wnioskowaliśmy wiosną do tej jednostki, żeby doprowadzili do usunięcia barki. Obiekt już wtedy stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa i żeglugi. Będziemy ponownie interweniować. Wyślemy ponownie pismo – mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy.

Jak zaznacza, urząd miasta nie może samowolnie usuwać obiektów z rzeki.

"Nie możemy jej usunąć"

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, który działa w ramach PGW WP zna sprawę. Okazuje się, że historia barki sięga 2008 roku.

"Oddaliśmy sprawę (barki - red.) do sądu. Zapadł już wyrok nakazujący zapłatę za bezumowne korzystanie z działek Skarbu Państwa. Oczekujemy zapłaty na ponad 16 tysięcy złotych, zaległości są od 2008 roku" - poinformowała nas w mailu Urszula Tomoń, rzeczniczka RZGW.

Dodała, że zarząd skierował na początku tego roku do sądu sprawę "o usunięcie (barki - red.) i zakazanie naruszania własności". - To nie jest tak, że wcześniej nic nie robiliśmy w tej sprawie. Informowaliśmy i wysyłaliśmy do właściciela pisma, żeby usunął barkę - dodała Tomoń w rozmowie z tvnwarszawa.pl.

RZGW przekonuje, że sami wraku nie mogą usunąć.

"Do usunięcia barki zobowiązany jest jej właściciel. Nie możemy jej usunąć, gdyż moglibyśmy zostać posądzeni o naruszenie czyjejś własności, ewentualne szkody powstałe wskutek usunięcia. Nie mamy narzędzi prawnych umożliwiających nam podejmowanie tego typu kroków. Dlatego podjęliśmy wszelkie możliwe, czyli oddaliśmy sprawę do sądu, zarówno o zapłatę, jak i usunięcie" - stwierdziła Tomoń.

Zadzwoniliśmy również pod numer telefonu, który jeszcze w marcu znajdował się na barce. Odebrał mężczyzna. Stwierdził, że to pomyłka.

Otwarte pozostaje pytanie: co, jeśli barka zerwie cumę?

TAK WYGLĄDAŁ POŻAR BARKI:





ran