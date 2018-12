Informacje



"Bo świat nie jest czarno-biały" - między innymi pod takim hasłem w najbliższy weekend na warszawskie tory wyjedzie "Tramwaj Różnorodności". Akcja ma na celu promowanie wśród pasażerów otwartości na ideę równości, bez względu na płeć, rasę, orientację seksualną czy pochodzenie.

Pojazd pokryty grafikami pokazującymi, że warszawskie tramwaje są miejscem, gdzie każdy pasażer może czuć się bezpieczne, będzie kursował w najbliższą sobotę i niedzielę. Trwające 50 minut kursy odbędą się o godz. 11 i 13. Swoją trasę tramwaj rozpocznie i skończy na placu Narutowicza.

"Inność to nie jest obcość"

Informacje Trzaskowski: Jaki rozgrzeszał wybryki rasistowskie - Ja jestem wyjątkowo napalony, dlatego, że to jest moje miasto - mówił o swojej walce o prezydenturę Warszawy Rafał Trzaskowski. Goszczący w... WIĘCEJ »

W środku pojazdu odbędzie się cykl debat z ambasadorami akcji. Są wśród nich m.in. Henryka Krzywonos, opozycjonistka z czasów PRL czy ambasador Palestyny Mahmoud Khalifa. Pomysł na akcję to efekt zgłoszeń motorniczych, którzy codziennie spotykają się w prowadzonych przez siebie pojazdach z problemami braku tolerancji i agresji.

Na środowej konferencji przedstawiającej akcję prezydent stolicy Rafał Trzaskowski przypomniał, że 10 grudnia obchodzono Dzień Praw Człowieka. - I to jest odpowiedni dzień, żeby mówić właśnie o różnorodności, pokazywać, że Warszawa otwarta jest dla wszystkich - podkreślił. Jak dodał, inicjatywa "Tramwaju Różnorodności" idealnie wpisuje się w to motto.

- Inność to nie jest obcość, inność to różnorodność, a różnorodność to jest siła - podkreślał z kolei prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski. - Ta idea, która przyświecała nam w organizowaniu akcji, ma służyć temu, żebyśmy poznawali się nawzajem, abyśmy zrozumieli się nawzajem, żebyśmy nie nakręcali spirali agresji - podkreślił.

950 aktów przemocy

Podczas spotkania podkreślono, że stołeczni motorniczy zostali objęci systemem szkoleń, które pomogą im lepiej radzić w sobie w sytuacji, w której jeden z pasażerów zachowuje się agresywnie. Niedługo w wagonach pojawią się również spoty wyjaśniające, jak zachować się, będąc świadkiem takiego zachowania. Jednocześnie spółka dba o to, by wszystkie nowe tramwaje były wyposażone w profesjonalny monitoring. Jest to jednym z wymogów trwającego właśnie przetargu na 213 kolejnych niskopodłogowych wagonów.

W komunikacie urzędu miasta podkreślono, że w 2017 r. w stołecznych składach doszło do blisko 950 aktów przemocy i agresji. Z kolei według sprawozdania Prokuratury Krajowej tylko w pierwszej połowie 2017 r. prowadzono w Polsce 947 postępowań dotyczących przestępstw z pobudek rasistowskich, antysemickich lub ksenofobicznych.

Przejazd "Tramwajem Różnorodności" jest bezpłatny. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany na stronie Tramwajów Warszawskich.

PAP/kz/b