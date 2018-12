Informacje

W centrum stolicy powstał mural upamiętniający Korę. Dzieło z wizerunkiem artystki będzie zmieniało się wraz z porami roku.

Mural znajduje się na ścianie budynku przy Nowym Świecie 18/20. Zaprojektował go Bruno Althamer, a wykonaniem zajęły się artystki z agencji muralowej Redsheels.

- Bruno wpasował go w tę lokalizację. To znaczy, uwzględnił to drzewo, które będzie się zmieniać wraz z porami roku - wyjaśnia Anna Eichler, dyrektor artystyczna agencji. Mural przedstawia twarz Kory otoczoną gałęziami drzew. Część z nich została namalowana, jednak większość stanowią konary rosnącego nieopodal kasztanowca. Jak tłumaczyła Eichler, chodzi o to, by zimą piosenkarkę zdobiła korona z gałęzi, wiosną z kwiatów, a latem i jesienią z różnobarwnych liści.

"Miłość to wieczna tęsknota"

- To bardzo wyjątkowa realizacja. Od początku do końca przemyślana, wpisana w to miejsce - zaznaczyła Eichler.

W połowie grudnia Korę upamiętnili też jej bliscy. Na bielańskim domu piosenkarki zawieszono neon z cytatem z jej piosenki: "Miłość to wieczna tęsknota".

- Neon jest hołdem oddanym naszej mieszkance, która była osobą niezwykłą. Kora mieszkała na Bielanach przez blisko 20 lat. Była bardzo związana z tym miejscem i ze Starymi Bielanami - mówił Grzegorz Pietruczuk, burmistrz dzielnicy.

I dodał, że pomysł stworzenia neonu na cześć Kory został uznany za lepszy, niż stawianie jej pomników czy tablic pamiątkowych.

Burmistrz Bielan stwierdził też, że ulica Płatnicza jest miejscem niezwykłym. - To jedna z najpiękniejszych i najurokliwszych ulic Warszawy. Na początku, kilkanaście numerów dalej mieszkała Krystyna Sienkiewicz, stąd też pomysł, żebyśmy w przyszłym roku uczcili pamięć tych dwóch mieszkanek, wielkich kobiet kultury polskiej i przygotowali coś niezwykłego - zapowiedział Pietruczuk.

Wokalistka i autorka tekstów

Kora, która od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową, zmarła 28 lipca 2018 roku. Miała 67 lat. Była wokalistką rockową i autorką tekstów piosenek, w latach 1976-2008 liderką zespołu Maanam. Odeszła w gronie najbliższych w domu w Bliżowie na Roztoczu.

W sierpniu spoczęła na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

